Gandeng Cinta Laura Foundation, KCG Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di NTT

JawaPos.com - PT Kurnia Ciptamoda Gemilang (KCG) lanjutkan aksi kemanusiaan berkolaborasi dengan Cinta Laura Foundation (CLF) mendukung warga terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kolaborasi ini merupakan kelanjutan dari semangat kepedulian dalam respons kemanusiaan dengan fokus pada dukungan bagi masyarakat dan anak-anak terdampak di NTT.

Keterlibatan KCG sejalan dengan salah satu nilai perusahaan, share goodness, yang diwujudkan melalui aksi nyata bagi masyarakat membutuhkan.

Dalam pelaksanaannya, Cinta Laura Kiehl bersama tim mengunjungi sejumlah titik terdampak, berinteraksi dengan warga, melakukan kegiatan bersama anak-anak.

Selain itu, mereka mendistribusikan bantuan, serta mengidentifikasi kebutuhan untuk pemulihan pascabencana.

Sebagai bentuk dukungan, KCG memberikan dana serta bantuan berupa t-shirt dan perlengkapan sekolah bagi anak-anak.

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Selain dukungan langsung, KCG juga turut mendukung Cabin Harapan, inisiatif yang dijajaki untuk menyediakan ruang tinggal yang lebih aman dan layak bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.

Cabin Harapan diprioritaskan bagi kelompok rentan seperti lansia, balita, dan masyarakat dengan keterbatasan mobilitas, serta dapat menjadi ruang aktivitas warga dan anak-anak selama masa pemulihan.