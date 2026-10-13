Viral Video Penistaan Alquran, PCNU Bondowoso Ingatkan Kader Tak Main Hakim Sendiri

JawaPos.com - Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Bondowoso menyayangkan aksi tak pantas seorang pemuda terhadap kitab suci Alquran yang videonya viral dan beredar luas.

Peristiwa tersebut dinilai menjadi bahan evaluasi mendalam bersama, khususnya bagi organisasi keagamaan, dalam memperkuat dakwah, pendidikan, serta pendampingan karakter masyarakat di era digital.

Ketua Tanfidziyah PCNU Bondowoso, KH Moh Syaeful Bahar, menilai munculnya kasus ini menjadi indikator bahwa penguatan pemahaman keagamaan serta etika beragama di tingkat akar rumput masih perlu terus ditingkatkan.

Oleh karena itu, PCNU mengajak seluruh jajaran kader NU, baik di ranah struktural maupun kultural, untuk semakin masif hadir memberikan pendampingan di tengah-tengah warga.

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"Pendampingan dan pendidikan masyarakat sangat penting agar nilai-nilai keagamaan dapat dipahami serta diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari," ungkap Syaeful Bahar.

Mengenai motif pasti di balik tindakan nekat pelaku yang merekam dan menyebarkan video pelecehan tersebut, Syaeful Bahar menegaskan pihaknya belum mengetahui secara pasti latar belakangnya.

Ia meminta publik untuk tidak berspekulasi liar dan menyerahkan seluruh proses penyelidikan kepada aparat penegak hukum yang berwenang.

"Dari video yang beredar, hampir bisa diterka bahwa yang bersangkutan kurang pengetahuan, atau bahkan mungkin saja punya problem kejiwaan," jelas Syaeful Bahar.

Guna menjaga iklim kondusif di Kabupaten Bondowoso, PCNU mengimbau keras seluruh lapisan masyarakat, khususnya warga dan kader Nahdliyin, agar tetap tenang dan tidak terpancing emosi.