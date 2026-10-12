Bank Jatim Perluas Akses Pembiayaan Perumahan bagi Masyarakat Jawa Timur

Caption foto: Vice President Consumer Bank Jatim Fenty Riscana K. (kedua kiri) dan Ketua DPD REI Jawa Timur Mochamad Ilyas (ketiga kiri) menandatangani MoU dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat. (Istimewa).
JawaPos.com - Wakil Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) Arif Wicaksono menegaskan komitmen perusahaan dalam memperluas akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat.
Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (DPD REI) Jawa Timur, yang kemudian ditindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama (PKS) bersama 10 developer anggota REI.
Melalui kemitraan strategis ini, Bank Jatim berupaya mempercepat penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR), baik untuk segmen komersial maupun program subsidi pemerintah lewat KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
"Melalui kemitraan ini, Bank Jatim telah memperkuat perannya sebagai mitra strategis pengembang perumahan sekaligus penyedia solusi pembiayaan bagi masyarakat," ujar Arif melalui siaran tertulisnya, Senin (12/10).
Arif menjelaskan, kerja sama ini bertujuan untuk menghubungkan pengembang perumahan sebagai penyedia hunian berkualitas dengan masyarakat yang membutuhkan kepastian dan kemudahan kemitraan pembiayaan.
"Kolaborasi ini diharapkan dapat menghubungkan pengembang sebagai penyedia hunian dengan calon debitur yang membutuhkan fasilitas pembiayaan, sekaligus mendukung pengembangan bisnis kredit konsumer Bank Jatim," tambah Arif.
Arif menambahkan, poin utama dari kerja sama ini adalah menciptakan percepatan realisasi penyaluran kredit perumahan melalui koordinasi terpadu antara unit kerja Bank Jatim, DPD REI Jatim, dan pengembang mitra di lapangan.
Untuk KPR Komersial, Bank Jatim membuka ruang pembiayaan kepemilikan hunian yang lebih luas bagi masyarakat umum. Sementara melalui KPR Sejahtera FLPP, Bank Jatim secara khusus menyasar pemenuhan kebutuhan hunian yang terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
"Keberhasilan kerja sama diharapkan tercermin dari semakin meluasnya jaringan developer mitra, serta meningkatnya realisasi penyaluran KPR," kata Arif.
Ketua DPD REI Jawa Timur, Mochamad Ilyas, mengapresiasi langkah proaktif Bank Jatim dalam merangkul para pengembang lokal demi menggairahkan kembali sektor properti di Jawa Timur.
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