Khofifah Pamer Pertumbuhan Ekonomi 5,84 Persen saat HUT ke-81 Jatim

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa memimpin Upacara Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur yang berlangsung di halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (12/10). (Kominfo Jatim)
JawaPos.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan bahwa pada Semester I 2026, ekonomi Jawa Timur tercatat tumbuh sebesar 5,84 persen, sedikit di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
Hal itu disampaikan Khofifah saat Upacara Peringatan Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Timur yang digelar di halaman Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (12/10).
Tidak hanya melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional, pertumbuhan ekonomi Jatim berhasil juga menjadi yang tertinggi di antara provinsi lain di Pulau Jawa.
"Pada Semester I 2026, izin Pak Menteri Perindustrian, ekonomi Jawa Timur tumbuh sebesar 5,84 persen, tertinggi se-Pulau Jawa, di atas rata-rata nasional, karena kerja keras kita semuanya," jelas Khofifah.
Ia menjelaskan, melejitnya pertumbuhan ekonomi Jatim tak lepas dari agresifnya pengembangan sektor industri dan percepatan hilirisasi.
Dalam satu tahun terakhir, Jawa Timur secara masif mengembangkan 13 Kawasan Industri, 2 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), serta Kawasan Industri Halal (KIH).
Pemprov Jatim terus mendorong investasi yang masuk agar mampu memperkuat rantai pasok dengan menggandeng pemasok lokal, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah.
"Perkembangan industri dan hilirisasi dalam satu tahun terakhir mencakup pengembangan 13 kawasan industri, 2 kawasan ekonomi khusus, dan kawasan industri halal. Kita mendorong agar investasi semakin memperkuat hubungan dengan pemasok lokal," ungkap Khofifah.
Khofifah menjelaskan, saat ini Jawa Timur secara signifikan menyuplai hampir 80 persen kebutuhan logistik di 17 provinsi di Indonesia.
Konektivitas ini membuka ruang lebar bagi hasil kerja petani, nelayan, pelaku UMKM, hingga sektor manufaktur untuk menguasai pasar nasional.
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