Dalam Sehari, Petugas Damkar 4 Kali Bolak-balik Padamkan Karhutla di Mentawa Baru Kalteng

Kebakaran lahan di wilayah Desa Eka Bahurui, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Selasa dini hari (14/10). (Damkar Sektor Eka Bahurui/Radar Sampit)
JawaPos.com - Dalam satu hari, petugas pemadam kebakaran bolak-balik memadamkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga empat kali di Desa Eka Bahurui, Mentawa Baru, Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng) sejak Senin (12/10) sore hingga Selasa dini hari (13/10).
Petugas pemadam kebakaran beberapa kali dikerahkan untuk menangani api yang muncul di kawasan tersebut.
Berdasarkan laporan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kotim, dikutip dari Radar Sampit (Jawa Pos Grup) Selasa (13/10), laporan karhutla pertama diterima pada Senin pukul 14.52 WIB. Petugas melakukan penanganan hingga operasi dinyatakan selesai pukul 16.32 WIB.
Namun, kebakaran kembali dilaporkan pada malam harinya. Informasi diterima pukul 19.07 WIB dari Kepala Desa Eka Bahurui. Petugas tiba di lokasi pukul 19.39 WIB dan menyelesaikan pemadaman pada pukul 21.34 WIB.
Dalam laporan petugas, api disebut kembali menyala setelah sebelumnya dipadamkan pada sore hari. Petugas menangani sejumlah titik api, melakukan pendinginan di sekitar lahan, serta membuat penyekatan untuk membantu membatasi penyebaran api.
Namun, lagi-lagi laporan karhutla berikutnya masuk pukul 22.12 WIB dari warga bernama Memet. Regu pemadam tiba di lokasi pukul 22.31 WIB dan mulai melakukan penanganan pukul 22.33 WIB. Operasi tersebut selesai pukul 22.59 WIB.
Tak berhenti, karhutla kembali dilaporkan pada Selasa dini hari sekitar pukul 02.30 WIB. Kali ini, api membakar lahan kosong dan semak belukar di belakang Pos Sektor Damkar Eka Bahurui, Jalan HM Arsyad.
Petugas menangani kebakaran tersebut hingga pukul 04.00 WIB. Luas lahan yang terbakar ditaksir sekitar dua hektare.
Rentetan laporan itu membuat petugas harus menangani kebakaran di kawasan Eka Bahurui dari sore hingga dini hari. Meski begitu, belum dapat dipastikan apakah seluruh laporan merujuk pada titik kebakaran berbeda atau sebagian merupakan kejadian berulang di area yang sama.
Eka Bahurui sendiri sebelumnya juga mengalami kebakaran hutan dan lahan berkepanjangan pada Juli 2026. Saat itu, proses pemadaman menghadapi kendala karena api dapat bertahan dan merambat di lapisan bawah lahan gambut.
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Jawa Pos
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