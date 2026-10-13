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Tazkia Royyan Hikmatiar
Selasa, 13 Oktober 2026 | 18.16 WIB

Karhutla Bikin Kasus ISPA di Lamandau Kalteng Bertambah 112 Kasus dalam 5 Hari

Ilustrasi batuk. (Freepik/Jcomp) - Image

Ilustrasi batuk. (Freepik/Jcomp)

JawaPos.com - Kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) membuat kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut di Lamandau, Kalimantan Tengah (Kalteng) melonjak. Tercatat 112 kasus ISPA dilaporkan hanya dalam kurun waktu 5 hari, yaitu 25-30 September 2026.

Secara keseluruhan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Lamandau, Kalteng, mencatat 495 kunjungan pasien Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) hingga akhir September 2026.

Berdasarkan data Dinkes Lamandau, hingga 14 September 2026 jumlah kasus kunjungan ISPA tercatat baru sebanyak 383 kasus. Angka tersebut meningkat menjadi 495 kunjungan setelah penambahan pada akhir bulan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Lamandau Pippy Yulianti mengatakan, penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) turut memengaruhi pola kunjungan pasien, terutama pada anak-anak.

“Setelah PJJ diberlakukan, jumlah kunjungan ISPA pada anak terlihat menurun lebih banyak dibandingkan orang dewasa,” ujar Pippy seperti dikutip dari Radar Sampit (Jawa Pos Grup), Selasa (13/10).

Menurutnya, berkurangnya aktivitas anak di luar rumah dapat mengurangi risiko paparan polutan dari kabut asap. Namun, orang dewasa masih menghadapi risiko paparan karena harus bekerja dan beraktivitas di luar ruangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Meski kunjungan pasien dewasa tidak meningkat secara keseluruhan, Pippy menyebut bahwa proporsi kasus ISPA-nya kini lebih besar dibandingkan anak-anak.

Pippy pun mengimbau masyarakat agar tetap waspada terhadap gangguan pernapasan akibat paparan kabut asap. Warga juga diminta membatasi aktivitas di luar rumah selama kualitas udara belum membaik.

Jika terpaksa beraktivitas di luar ruangan, masyarakat disarankan menggunakan masker yang sesuai standar untuk mengurangi paparan partikel asap.

Pippy juga mengingatkan masyarakat agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan, seperti batuk, sesak, atau kesulitan bernapas.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
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