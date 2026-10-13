Karhutla di Lamandau Kalteng Capai 366 Hektare, Titik Api Muncul Tanpa Jeda

Operasi water bombing untuk pemadaman karhutla di Kalimantan Tengah, Minggu (23/8). (BNPB)
JawaPos.com - Sepanjang 2026, kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah (Kalteng) telah mencapai 366,32 hektare hingga 11 Oktober. Jumlah tersebut tercatat dari 213 kejadian. Akibatnya, kabut asap di Kota Nanga Bulik dan sekitarnya semakin pekat.
“Luas kebakaran hutan dan lahan tahun 2026 per 11 Oktober mencapai 366,32 hektare dari 213 kejadian di wilayah Kabupaten Lamandau,” ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lamandau Hendikel seperti dikutip dari Radar Sampit (Jawa Pos Grup), Selasa (13/10).
Ia mengatakan, tingginya jumlah kejadian karhutla membuat tim gabungan terus memantau titik rawan kebakaran dan bergerak melakukan pemadaman serta pendinginan setelah menerima laporan masyarakat maupun hasil pemantauan satelit.
Baca Juga:Kapolri Suyudi Kembali Mutasi Pati dan Pamen Polri, Kali Ini Geser Dirtipideksus Bareskrim
“Petugas di lapangan hampir tidak ada jeda karena titik api muncul bergantian di beberapa kecamatan. Keterbatasan akses dan kondisi tanah gambut di beberapa titik juga menjadi tantangan utama kami saat proses pemadaman,” tutur Hendikel.
Oleh karena itu, Hendikel mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, terutama di tengah kondisi cuaca kering yang berpotensi memicu munculnya titik api baru.
“Kami tidak bosan-bosannya mengimbau masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan tidak membakar lahan. Penanganan karhutla memerlukan peran aktif seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!
Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos
Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship
Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama
Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga
Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022