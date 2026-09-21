Waspada Asap Karhutla Memburuk, 64 Armada Udara Dikirim di Kalteng dan Sumsel

JawaPos.com - Pemerintah mengerahkan 64 armada udara dan 54.394 personel gabungan untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin meluas di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan hingga Minggu (20/9).

Langkah ini diambil setelah data SiPongi Kementerian Kehutanan mencatat kenaikan signifikan jumlah hotspot nasional menjadi 1.532 titik, yang memicu kabut asap pekat hingga melumpuhkan aktivitas penerbangan di Palangka Raya.

Angka ini meningkat dari 1.323 titik pada hari sebelumnya. Kalimantan Tengah masih mendominasi jumlah hotspot high confidence terbanyak dengan 968 titik, meski mencatatkan penurunan dari 1.035 titik.

Sementara itu, lonjakan signifikan terjadi di Sumatera Selatan, di mana titik panas melesat dari 112 menjadi 285 titik. Di wilayah lain, Kalimantan Barat mencatat 98 titik, Kalimantan Selatan 39 titik, Jambi 26 titik, dan Riau terdeteksi satu titik.

Kementerian Kehutanan mengklarifikasi bahwa keberadaan hotspot merupakan penanda anomali suhu permukaan bumi dan tidak bisa serta-merta diartikan sebagai luas area yang terbakar. Satu cakupan kebakaran kerap terdeteksi menjadi beberapa hotspot, sehingga verifikasi langsung (groundcheck) di lapangan tetap mutlak dilakukan.

Skala Operasi Udara dan Darat Ditingkatkan Untuk meredam laju sebaran api, penanganan terpadu digencarkan melalui jalur udara dan darat. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi pengerahan armada dalam skala besar untuk menembus area rawan.