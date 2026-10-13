Listrik Padam di Batam, Produksi Air Bersih Hanya 30 Persen meski Pakai Genset

JawaPos.com - Pemadaman listrik yang melanda Batam dan sekitarnya berdampak pada pasokan air bersih. Sejumlah instalasi pengolahan air (IPA) mengalami gangguan operasional sehingga produksi air bersih baru bisa mencapai sekitar 30 persen dengan bantuan generator set (genset).

Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, mengatakan pemadaman listrik atau PLN Off mengganggu operasional sejumlah instalasi pengolahan air atau Water Treatment Plant (WTP).

Ia menyebut, fasilitas yang terdampak meliputi WTP Ladi, Harapan, MK, Piayu, Tembesi, Nongsa, serta DK 1 hingga DK 5.

Untuk menjaga operasional instalasi tersebut, BP Batam bersama mitra mengoptimalkan penggunaan genset. Namun, kapasitas produksi air bersih dengan dukungan genset saat ini baru mencapai sekitar 30 persen.

Kondisi tersebut berpotensi mengurangi pasokan air bersih dan menurunkan tekanan distribusi ke pelanggan selama pasokan listrik belum pulih sepenuhnya.

Untuk itu, BP Batam terus melakukan koordinasi dengan PLN Batam untuk mempercepat pemulihan listrik sekaligus menjaga keberlangsungan layanan air bersih kepada masyarakat.

“BP Batam terus berkoordinasi dengan PLN Batam untuk mendukung percepatan pemulihan listrik. Kami memahami dampak yang dirasakan masyarakat dan berharap penanganan dapat berjalan cepat dengan tetap mengutamakan keselamatan serta keandalan sistem,” kata Ariastuty dikutip BatamPos, Selasa (13/10).

Ariastuty mengimbau masyarakat menggunakan air secara bijak dan menyiapkan cadangan secukupnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama gangguan berlangsung.

“Kami mengimbau seluruh pelanggan untuk dapat mengantisipasi kondisi ini dengan menyiapkan cadangan air secukupnya sesuai kebutuhan,” ujarnya.