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Sabik Aji Taufan
Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03.40 WIB

Ringankan Beban Warga, PKB Kirim 7.200 Liter Air Bersih dan Masker untuk Korban Karhutla

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

 

JawaPos.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menyalurkan 7.200 liter air bersih dan masker untuk penanganan karhutla di Sumatera dan Kalimantan. bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban warga.
 
Muhaimin mengatakan, penanganan karhutla harus melibatkan semua pihak. Beban warga terdampak juga harus diringankan selama bencana melanda.
 
“Tadi kita menyampaikan dan bersama-sama akan bahu-membahu berpartisipasi dalam mengatasi karhutla, kebakaran hutan. Salah satunya, kita akan menggalang pengiriman masker dan air bersih untuk masyarakat, seperti yang selama ini juga kita lakukan,” ujar di Jakarta, Jumat (16/10).
 
Dia menyampaikan, PKB memiliki kepedulian terhadap para korban karhutla. Air bersih dan masker dinilai bisa membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
 
 
“Ya, ini solidaritas saja dari teman-teman untuk mengirimkan masker, mengirimkan air ke daerah yang terdampak. Pastinya Sumatera dan Kalimantan,” imbuhnya.
 
Muhaimin menjelaskan, untuk setiap desa yang paling terdampak karhutla, bantuan air bersih rata-rata sebanyak enam tangki atau sekitar 7.200 liter. Selain itu, desa-desa tersebut akan mendapatkan 1.000 masker untuk membantu melindungi masyarakat dari paparan asap.
 
Kepala Dusun Murung Kalanis, Mahlian menyambut baik bantuan tersebut. Bantuan ini sangat membantu masyarakat terdampak.
 
“Atas nama warga Kalanis, kami mengucapkan terima kasih kepada Gus Muhaimin atas bantuan air bersih ini. Bantuan ini sangat membantu masyarakat kami,” ujar Mahlian.
 
Selain di Barito Selatan, Kalimantan Tengah, bantuan tersebut juga didistribusikan ke Kalimantan Barat di Pontianak dan Ketapang; Sumatera Selatan di Palembang dan Ogan Komering Ilir (OKI); Jambi di Kota Jambi dan Muaro Jambi; Kalimantan Timur di Samarinda; Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru dan Banjarmasin; serta Riau di Kabupaten Kampar.
 
Selain penyaluran bantuan, Muhaimin juga menginstruksikan seluruh pengurus DPW dan DPC PKB di wilayah yang terdampak karhutla untuk mendirikan posko ramah asap. Posko tersebut diharapkan menjadi tempat bagi masyarakat untuk memperoleh bantuan dan dukungan ketika kualitas udara memburuk akibat kebakaran.
 
Ia meminta posko ramah asap dilengkapi dengan air purifier dan alat penyaring udara agar dapat membantu mengurangi paparan partikel asap di dalam ruangan. Kehadiran posko juga diharapkan memudahkan kader PKB berkoordinasi dalam memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan.

Editor: Sabik Aji Taufan
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