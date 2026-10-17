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Sabik Aji Taufan
Minggu, 18 Oktober 2026 | 06.12 WIB

Bantu Warga Atasi Krisis, 120 Ribu Liter Air Bersih dan 3.000 Masker Dikirim ke Sumsel

Ketua DPP PKB Abdul Halim Iskandar saat menyerahkan bantuan air bersih dan masker untuk warga Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar menyalurkan bantuan berupa 120.000 liter air bersih dan 3.000 masker bagi warga terdampak karhutla. Bantuan diterima oleh warga di Kota Lubuk Linggau, Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan.
 
Bantuan diberikan karena warga mulai mengalami krisis air bersih. Banyak pula yang mulai mengalami gangguan kesehatan pernapasan.
 
Bantuan disalurkan melalui 20 tangki untuk menjangkau 11 desa dan kelurahan. Penyaluran dilakukan dengan pendataan penerima secara langsung berdasarkan nama dan alamat (by name by address) agar bantuan tepat sasaran.
 
“Seluruh kegiatan kita fokuskan pada kepedulian terhadap lingkungan. Saat ini kita membantu air bersih 20 tangki untuk 11 desa dan kelurahan, dengan sasaran rumah tangga yang sudah didata langsung agar ketepatan penyalurannya terjaga,” ujar Ketua DPP PKB Abdul Halim Iskandar, Sabtu (17/10).
 
 
Dalam kesempatan ini, PKB juga menyalurkan 3000 masker. Bantuan ini diprioritaskan bagi anak-anak.
 
Anak-anak dianggap sebagai salah satu kelompok rentan. Terlebih mereka juga tetap menjalankan aktivitas seperti belajar saat asap melanda.
 
“Kalau orang dewasa mungkin sudah banyak yang mendapatkan masker, tetapi anak-anak ini sering kali kurang diperhatikan. PKB punya komitmen dan konsen untuk memperhatikan nasib anak bangsa, karena anak-anak hari ini adalah calon pemimpin bangsa Indonesia di masa depan,” imbuhnya.
 
Halim menambahkan, kepedulian terhadap dampak karhutla harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan. Karena itu, PKB juga mendukung gerakan penghijauan yang dilakukan Perempuan Bangsa Sumatera Selatan melalui program Green Party.
 
Program tersebut menargetkan penanaman sedikitnya 20.000 pohon di Sumatera Selatan. Salah satu inisiatifnya adalah gerakan Permata Sumsel, yang mendorong penanaman satu pohon untuk setiap kelahiran anak sebagai bentuk investasi lingkungan bagi generasi mendatang.
 
Gerakan lingkungan ini dianggap perlu dimasifkan agar kesadaran masyarakat meningkat. 
 
“Kami mohon dukungan dan doa restu masyarakat Sumatera Selatan. Mudah-mudahan bencana asap ini segera berlalu, bencana kekeringan juga segera berakhir, dan seluruh masyarakat Sumatera Selatan khususnya, serta Indonesia pada umumnya, mendapatkan kehidupan yang lebih sejahtera,” pungkas Halim.

Editor: Sabik Aji Taufan
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