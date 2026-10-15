Menko AHY Ungkap Balikpapan Penyangga IKN Masih Kesulitan Air Bersih

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono. (Dok Dimas Choirul/JawaPos.com).
JawaPos.com – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, masih menghadapi persoalan serius dalam penyediaan air bersih.
Bahkan, warga harus bergantian untuk mendapatkan akses air bersih meski kota tersebut menjadi salah satu penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
AHY mengatakan, persoalan itu ditemukan saat dirinya berkunjung ke Balikpapan. Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kota besar yang seharusnya memiliki infrastruktur modern pun belum tentu mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Kemarin saya datang, saya berkunjung ke Balikpapan. Di Balikpapan, kota besar yang seharusnya modern dan menjadi penyangga ibu kota IKN di Kalimantan Timur itu kesulitan air bersih,” kata AHY dalam Rapat Koordinasi Swasembada Air di Kantor Kemenko Infrastruktur, Jakarta, Kamis (15/10).
Dia menyebut, warga di Balikpapan bahkan harus bergantian untuk memperoleh pasokan air bersih. Kondisi tersebut menjadi gambaran bahwa pemenuhan kebutuhan air masih menjadi tantangan di sejumlah wilayah perkotaan.
“Dan mereka harus bergantian warganya untuk mendapatkan air bersih. Ini contoh bahwa kota yang seharusnya sudah tercukupi saja, masih mengalami permasalahan air bersih yang kritis,” ujarnya.
AHY juga memperkirakan cakupan akses air bersih yang memadai bagi rumah tangga di Balikpapan baru berada di kisaran 60 persen.
Namun, dia menyampaikan angka tersebut berdasarkan perkiraan. “Kalau tidak salah, baru 62, 60-an persen rumah tangga yang mendapatkan ases air bersih yang memadai,” pungkasnya.
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