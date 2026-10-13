Diskominfo Benarkan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud di Singapura saat Gelaran F1

JawaPos.com - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kalimantan Timur membenarkan keberadaan Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, di Singapura saat gelaran Formula 1 (F1) Singapore pada Minggu (11/10).

Namun, kehadiran orang nomor satu di Kaltim ini diklaim berkaitan dengan agenda pemeriksaan kesehatan (medical check-up), bukan untuk menyaksikan ajang balap mobil.

Klarifikasi ini disampaikan menyusul beredarnya foto Rudy Mas'ud di salah satu hotel kawasan Singapura pada platform Threads, Senin (12/10).

Unggahan tersebut menarik perhatian warganet lantaran momen keberadaannya bertepatan dengan gelaran Formula 1 (F1) Singapore Grand Prix di Sirkuit Jalan Raya Marina Bay pada 9–11 Oktober 2026.

Pemprov Tegaskan Kunjungan Mengantongi Izin Kemendagri

Dikutip dari Kaltimpost (JawaPos Group), Kepala Diskominfo Kaltim, Ririn Sari Dewi, menegaskan bahwa perjalanan dinas luar negeri yang dilakukan oleh Gubernur telah sesuai dengan prosedur dan mengantongi izin resmi dari pemerintah pusat.

"Izin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah ada. Gubernur melakukan perjalanan khusus untuk pengobatan atau cek kesehatan," ujar Ririn saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon WhatsApp, Senin (12/10).

Ririn menjelaskan, Gubernur Rudy Mas'ud tiba di Singapura pada Sabtu (10/10). Ia memastikan bahwa Gubernur Rudy Mas'ud sudah menyelesaikan agendanya. Dan pada Senin (12/10), telah kembali bekerja.

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