Setelah Didemo 3.000 Massa, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud Copot Keluarga dari Jabatan Strategis

JawaPos.com - Gelombang protes yang dipicu oleh kebijakan publik di Kalimantan Timur (Kaltim) akhirnya direspons langsung oleh Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud. Setelah unjuk rasa besar yang melibatkan sekitar 3.000 massa pada 21 April 2026, Rudy menyampaikan permohonan maaf terbuka melalui akun Instagram pribadinya.

Langkah ini diambil menyusul kegaduhan publik terkait rencana renovasi rumah jabatan senilai Rp 25 miliar serta tudingan praktik nepotisme dalam pemerintahannya.

Evaluasi Anggaran Renovasi Rumah Dinas

Salah satu poin utama yang disoroti publik adalah alokasi anggaran renovasi rumah jabatan yang mencapai Rp 25 miliar. Anggaran tersebut mencakup 57 item belanja, mulai dari rehabilitasi bangunan hingga pengadaan barang mewah seperti kursi pijat dan akuarium air laut.

Rudy menyebut, perencanaan anggaran tersebut sebenarnya telah ada sejak sebelum dirinya menjabat. Meski demikian, ia menegaskan tidak akan mencari alasan dan memilih untuk bertanggung jawab penuh atas situasi yang terjadi.

"Perlu kami sampaikan secara jujur bahwa perencanaan paket renovasi rumah 25 miliar tersebut memang sudah ada sebelum kami menjabat. Namun, saya menyadari sebagai Gubernur saat ini, tanggung jawab tetap ada pada saya," ujar Rudy di instagramnya dikutip Senin (27/4).

Sebagai langkah konkret, ia berkomitmen untuk menanggung biaya pribadi atas item-item yang dianggap di luar fungsi kedinasan.

"Yang pertama, saya akan menanggung secara pribadi item renovasi rumah dinas yang di luar fungsi kedinasan, termasuk kursi pijat dan akuarium air laut," tambahnya. Seluruh paket renovasi tersebut kini dijanjikan akan diaudit ulang secara terbuka agar dapat diawasi oleh masyarakat.