Kontroversi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang Berujung Kericuhan Demo, dari Mobil Range Rover dan Renovasi Rumah Rp 25 Miliar

Demo Aksi 214 di Kantor Gubernur Kaltim laporkan represi terhadap empat jurnalis. (istimewa)
JawaPos.com - Kontroversi mobil dinas mewah dan rencana renovasi rumah jabatan gubernur senilai Rp 25 miliar memicu gelombang kemarahan publik di Kalimantan Timur.
Dikutip Pontianak Post (Jawa Pos Group), ribuan warga kini bersiap turun ke jalan dalam aksi besar yang disebut-sebut akan menyerupai “demo ala Pati”. Di Samarinda, posko Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim bahkan mulai dipenuhi donasi logistik dari warga.
Seperti gerakan warga di Pati, Jawa Tengah, tahun lalu, dukungan datang dari berbagai daerah, termasuk Balikpapan dan Tenggarong.
Polemik bermula ketika Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyebut anggaran Rp 25 miliar untuk renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur telah disetujui Kementerian Dalam Negeri.
Pernyataan itu disampaikan pada 6 April lalu. Namun sepekan kemudian, Inspektur Inspektorat Wilayah Kaltim M. Irfan Pranata justru menyatakan tim dari Kemendagri turun langsung untuk melakukan pemeriksaan.
“Karena sudah ramai di media massa, tentu menjadi perhatian nasional. Tim dari Kemendagri sudah turun,” ujar Irfan di Kompleks DPRD Kaltim.
Sebelumnya Rudy menegaskan seluruh anggaran telah melalui prosedur resmi. Menurutnya, pembahasan dilakukan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), DPRD, hingga mendapat persetujuan Kemendagri.
Baca Juga:Iran Eksekusi Mantan Pegawai Badan Atomnya, Diduga Terafiliasi Mossad dan Bocorkan Informasi Sensitif
Ia berdalih renovasi besar diperlukan karena rumah jabatan tersebut puluhan tahun tidak ditempati sehingga banyak bagian yang harus diperbaiki.
Data Inaproc Kaltim menunjukkan anggaran Rp25 miliar itu terbagi dalam sedikitnya 57 item belanja.
Sebanyak 35 item senilai Rp 12 miliar dialokasikan untuk rumah jabatan gubernur, mulai dari rehabilitasi bangunan, pengadaan meubeler, hingga peralatan dapur dan alat pemadam kebakaran.
Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!
21 Rekomendasi Tempat Makan Dekat Stasiun Bandung, Kuliner Terbaik yang Cocok Saat Lagi Transit
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
12 Restoran Seafood Terenak di Bandung, Surganya Kuliner Laut yang Tak Pernah Sepi Pengunjung
Pemkot Surabaya Buka Suara Terkait Rencana Penertiban Pasar Koblen
10 Spot Mie Kocok di Bandung Terenak, Kuliner Khas dengan Kuah Kental dan Bumbu Tradisional
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Kasus Korupsi Sritex, Mantan Dirut Bank Jateng Dituntut 10 Tahun
Sisa 6 Laga Tersisa, Ini Jadwal Persib, Borneo FC, dan Persija di Super League! Siapa yang Jadi Juara