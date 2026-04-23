Kontroversi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud yang Berujung Kericuhan Demo, dari Mobil Range Rover dan Renovasi Rumah Rp 25 Miliar

JawaPos.com - Kontroversi mobil dinas mewah dan rencana renovasi rumah jabatan gubernur senilai Rp 25 miliar memicu gelombang kemarahan publik di Kalimantan Timur.

Dikutip Pontianak Post (Jawa Pos Group), ribuan warga kini bersiap turun ke jalan dalam aksi besar yang disebut-sebut akan menyerupai “demo ala Pati”. Di Samarinda, posko Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim bahkan mulai dipenuhi donasi logistik dari warga.

Seperti gerakan warga di Pati, Jawa Tengah, tahun lalu, dukungan datang dari berbagai daerah, termasuk Balikpapan dan Tenggarong.

Polemik bermula ketika Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menyebut anggaran Rp 25 miliar untuk renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur telah disetujui Kementerian Dalam Negeri.

Pernyataan itu disampaikan pada 6 April lalu. Namun sepekan kemudian, Inspektur Inspektorat Wilayah Kaltim M. Irfan Pranata justru menyatakan tim dari Kemendagri turun langsung untuk melakukan pemeriksaan.

“Karena sudah ramai di media massa, tentu menjadi perhatian nasional. Tim dari Kemendagri sudah turun,” ujar Irfan di Kompleks DPRD Kaltim.

Sebelumnya Rudy menegaskan seluruh anggaran telah melalui prosedur resmi. Menurutnya, pembahasan dilakukan di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), DPRD, hingga mendapat persetujuan Kemendagri.

Ia berdalih renovasi besar diperlukan karena rumah jabatan tersebut puluhan tahun tidak ditempati sehingga banyak bagian yang harus diperbaiki.

Data Inaproc Kaltim menunjukkan anggaran Rp25 miliar itu terbagi dalam sedikitnya 57 item belanja.