George Russell Akui Peluang Kecil Raih Gelar F1 Usai Masalah Mesin Gagalkan Podium di F1 Bahrain

George Russell (Crash)
JawaPos.com – George Russell mengakui peluangnya untuk meraih gelar juara Formula 1 musim ini semakin kecil setelah mengalami kerusakan unit daya pada akhir Grand Prix Bahrain di Malaysia.
Dilansir dari laman Crash pada Rabu (7/10), Russell sempat memimpin balapan dan berada di posisi ketiga setelah disalip Max Verstappen dan Kimi Antonelli, sebelum masalah teknis memaksanya menepi pada lap ke-50 ketika safety car berada di lintasan.
Kegagalan tersebut membuat Russell kehilangan peluang meraih podium setelah sebelumnya menjalani balapan yang dinilainya solid.
Russell mengaku hanya bisa menertawakan nasib buruk yang kembali menimpanya setelah mengalami sejumlah masalah sepanjang musim ini.
Pembalap Mercedes itu menyebut hasil tersebut sangat mengecewakan karena podium dinilai sudah berada dalam jangkauannya, tetapi masalah unit daya kembali menggagalkan peluangnya.
Russell juga menegaskan akan terus berjuang meskipun posisi klasemennya kini semakin jauh dari Kimi Antonelli.
Russell kini tertinggal 84 poin dari Antonelli dalam klasemen kejuaraan sehingga peluangnya untuk merebut gelar menjadi sangat kecil.
Menurut Russell masih tidak ingin menyatakan persaingan telah berakhir, tetapi membutuhkan keberuntungan untuk mengejar ketertinggalan tersebut, sementara keberuntungan sejauh ini belum berpihak kepadanya.
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