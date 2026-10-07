Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
Rabu, 7 Oktober 2026 | 23.30 WIB

George Russell Akui Peluang Kecil Raih Gelar F1 Usai Masalah Mesin Gagalkan Podium di F1 Bahrain

George Russell (Crash) - Image

George Russell (Crash)

JawaPos.com – George Russell mengakui peluangnya untuk meraih gelar juara Formula 1 musim ini semakin kecil setelah mengalami kerusakan unit daya pada akhir Grand Prix Bahrain di Malaysia.

Dilansir dari laman Crash pada Rabu (7/10), Russell sempat memimpin balapan dan berada di posisi ketiga setelah disalip Max Verstappen dan Kimi Antonelli, sebelum masalah teknis memaksanya menepi pada lap ke-50 ketika safety car berada di lintasan.

Kegagalan tersebut membuat Russell kehilangan peluang meraih podium setelah sebelumnya menjalani balapan yang dinilainya solid.

Russell mengaku hanya bisa menertawakan nasib buruk yang kembali menimpanya setelah mengalami sejumlah masalah sepanjang musim ini.

Pembalap Mercedes itu menyebut hasil tersebut sangat mengecewakan karena podium dinilai sudah berada dalam jangkauannya, tetapi masalah unit daya kembali menggagalkan peluangnya.

Russell juga menegaskan akan terus berjuang meskipun posisi klasemennya kini semakin jauh dari Kimi Antonelli.

Russell kini tertinggal 84 poin dari Antonelli dalam klasemen kejuaraan sehingga peluangnya untuk merebut gelar menjadi sangat kecil.

Menurut Russell masih tidak ingin menyatakan persaingan telah berakhir, tetapi membutuhkan keberuntungan untuk mengejar ketertinggalan tersebut, sementara keberuntungan sejauh ini belum berpihak kepadanya.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
F1 Bahrain Diwarnai Gangguan Teknis Aneh yang Menyebabkan Sejumlah Mobil Kehilangan Daya - Image
Sports

F1 Bahrain Diwarnai Gangguan Teknis Aneh yang Menyebabkan Sejumlah Mobil Kehilangan Daya

Rabu, 7 Oktober 2026 | 23.14 WIB

Sepang Tak Dapat Pendapatan Tiket Formula 1 2026, Semua Jadi Milik Bahrain - Image
Sports

Sepang Tak Dapat Pendapatan Tiket Formula 1 2026, Semua Jadi Milik Bahrain

Kamis, 30 Juli 2026 | 23.32 WIB

Malaysia Dipastikan Masuk Kalender Formula 1 2026 sebagai Tuan Rumah Grand Prix Bahrain - Image
Sports

Malaysia Dipastikan Masuk Kalender Formula 1 2026 sebagai Tuan Rumah Grand Prix Bahrain

Rabu, 29 Juli 2026 | 03.25 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Belgia: Zidane Ingin Menang di Stade de France

3

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

4

Prediksi Skor Skotlandia vs Slovenia di UEFA Nations League: Duel Sengit Rawan Imbang

5

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

6

Koordinator BEM UI Diserang OTK di Tebet Jaksel, Sempat Diancam Bunuh

7

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

8

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

9

Prediksi Skor Kazakhstan vs Kepulauan Faroe: Duel Tim Papan Bawah Sulit Diprediksi

10

Prediksi Skor Luksemburg vs Bulgaria di UEFA Nations League: The Lions Jemawa Bisa Curi Poin

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore