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Ardini Pramitha
Minggu, 11 Oktober 2026 | 02.37 WIB

ABK KM Khatulistiwa 8 yang Hilang di Perairan Tuban Ditemukan Meninggal

Tim SAR Gabungan membawa jenazah Mayan P, 39, anak buah kapal (ABK) KM Khatulistiwa 8 yang dilaporkan hilang usai insiden kapal bocor dan tenggelam di Perairan Utara Kabupaten Tuban pada Rabu (7/10) malam (SAR Surabaya)&nbsp; - Image

Tim SAR Gabungan membawa jenazah Mayan P, 39, anak buah kapal (ABK) KM Khatulistiwa 8 yang dilaporkan hilang usai insiden kapal bocor dan tenggelam di Perairan Utara Kabupaten Tuban pada Rabu (7/10) malam (SAR Surabaya)&nbsp;

JawaPos.com- Tim SAR gabungan berhasil menemukan satu anak buah kapal (ABK) KM Khatulistiwa 8, yang dilaporkan hilang usai insiden kapal bocor dan tenggelam di Perairan Utara Kabupaten Tuban pada Rabu (7/10) malam. 

ABK bernama Mayan P, 39, itu ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah pencarian selama tiga hari, Sabtu (10/10). 

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya selaku SAR Mission Coordinator (SMC) pada operasi SAR kali ini, Nanang Sigit P menjelaskan, korban ditemukan di titik yang berjarak 2 mil laut dari tempat kejadian pada pukul 13.26 WIB. 

Setelah ditemukan, korban yang merupakan pelaut asal Maluku ini dievakuasi ke pelabuhan Semilir Tuban lalu dibawa ke RSUD Dr. R. Koesma Tuban.

"Jenazah korban telah diserahkan kepada pihak kepolisian dan pihak RSUD pada pukul 14.15 WIB" kata Nanang. 

Sebelumnya, KM Khatulistiwa 8 dilaporkan mengalami kebocoran dan tenggelam di perairan utara Tuban pada Rabu (7/10). 

Sebanyak 17 ABK menjadi korban akibat kejadian ini. 16 orang berhasil diselamatkan oleh kapal-kapal di sekitar lokasi kejadian sedangkan satu ABK dinyatakan hilang.

Operasi pencarian dilakukan dengan kerja sama berbagai pihak, hingga akhirnya ABK bernama Mayan itu berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal. 

Antara lain Kantor SAR Surabaya melalui Unit Siaga SAR Lamongan, Polairud Polres Tuban, Polairud BKO Polda Jatim, BPBD Kab. Tuban, KSOP Tanjung Pakis, Perusahaan Kapal KM Katulistiwa 8, PT Semen Gresik, KPLP Lamongan, dan SAR MTA.

"Operasi SAR dihentikan setelah korban ditemukan. Seluruh unsur yang terlibat kembali ke satuan masing masing dengan ucapan terima kasih," tandas Nanang.

Editor: Bayu Putra
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