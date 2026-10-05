Liburan ke Tanjung Balai Karimun dari Batam, Cek Pilihan Kapal dan Jadwalnya

JawaPos.com - Tanjung Balai Karimun bisa menjadi pilihan perjalanan lanjutan bagi wisatawan yang sedang berada di Batam.

Untuk menuju salah satu kawasan di Kepulauan Riau tersebut, traveler bisa memilih kapal feri reguler yang beroperasi setiap hari atau kapal PELNI dengan jadwal tertentu.

Kapal feri reguler menjadi pilihan yang cukup praktis, karena perjalanan dari Batam menuju Tanjung Balai Karimun hanya membutuhkan waktu sekitar 1,5 jam.

Keberangkatan tersedia dari Pelabuhan Sekupang atau Harbour Bay di Batam dengan tujuan Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun.

Sementara itu, terdapat pula kapal PELNI yang melayani rute tersebut. Salah satunya KM Kelud, dengan tarif kelas Ekonomi sekitar Rp 82 ribu. Namun, jadwalnya tidak tersedia setiap hari dan waktu pelayarannya lebih lama.

Bagi traveler yang ingin menjadikan Tanjung Balai Karimun sebagai tujuan perjalanan dari Batam, berikut pilihan kapal, jadwal, tarif, hingga lama penyeberangannya.

Kapal Feri Jadi Pilihan Praktis ke Tanjung Balai Karimun Kapal feri reguler menjadi pilihan utama bagi traveler yang ingin bepergian dari Batam ke Tanjung Balai Karimun tanpa harus menunggu jadwal kapal yang terlalu lama.

Sejumlah operator melayani rute ini, di antaranya Batam Jet, Miko Natalia, Dumai Line/Express, dan Oceanna. Keberangkatan tersedia setiap hari dari beberapa titik di Batam.

Traveler dapat memilih Pelabuhan Sekupang maupun Harbour Bay, tergantung operator dan jadwal kapal yang tersedia.