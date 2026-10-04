DVI Laporkan Korban Kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 Teridentifikasi Terbanyak Asal Jatim

JawaPos.com - Tim DVI Polda Kalimantan Selatan mencatat korban meninggal akibat kecelakaan Kapal Virgo Transport 8 yang berhasil teridentifikasi hingga saat ini paling banyak berasal dari Jawa Timur (Jatim).

"Dari Jatim total ada 28 orang teridentifikasi," kata Kabid Dokkes Polda Kalsel Kombes Pol dr Much Sofwan di Banjarmasin, Minggu.

Jasad korban pertama teridentifikasi pada Senin (14/9) berasal dari Malang, Jawa Timur atas nama Reyner Fausta Yosilianto, 22, teridentifikasi dari catatan sidik jari.

Korban Reyner ini mengawali rangkaian proses identifikasi korban Kapal Virgo yang dilakukan tim DVI Polda Kalsel seiring ditemukan para korban meninggal untuk dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin.

Hingga kini tim DVI telah berhasil mengidentifikasi 63 jenazah dari 80 jenazah yang diterima Rumah Sakit Bhayangkara Banjarmasin.

Sebanyak 17 jenazah lainnya masih proses identifikasi, termasuk mengirim sampel DNA ke Pusdokkes Polri di Jakarta.

Korban teridentifikasi terbanyak kedua berasal dari Jawa Tengah yakni 16 orang, disusul Kalimantan Selatan delapan orang dan Jawa Barat enam orang.

Sofwan memohon keluarga bisa bersabar untuk menantikan proses identifikasi yang kini masih berlangsung.