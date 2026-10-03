Kapal Makassar-Surabaya: Jadwal, Tarif, dan Durasi Perjalanan yang Perlu Disiapkan

Ilustrasi KM Dharma Rucitra 1. (DLU)

JawaPos.com - Perjalanan kapal Makassar-Surabaya pada Oktober 2026 tersedia dalam beberapa pilihan keberangkatan menggunakan KM Dharma Rucitra 5 dan KM Dharma Kencana 7.

Waktu tempuhnya sekitar 30-31 jam, sementara tarif penumpang dewasa mulai dari Rp 495.000 untuk kelas ekonomi.

Dengan durasi lebih dari sehari, perjalanan laut di rute ini membutuhkan persiapan berbeda dibandingkan penerbangan.

Penumpang bukan hanya perlu memilih jadwal dan kelas tiket, tetapi juga menyiapkan kebutuhan pribadi untuk menghabiskan waktu selama satu malam atau lebih di kapal.

Jadwal Kapal Makassar-Surabaya Oktober 2026 Ada beberapa jadwal kapal Makassar-Surabaya yang tercantum untuk awal hingga pertengahan Oktober 2026.

Dua kapal yang melayani keberangkatan dalam data tersebut adalah KM Dharma Rucitra 5 dan KM Dharma Kencana 7.

Keberangkatan pertama dijadwalkan menggunakan KM Dharma Rucitra 5 pada Sabtu (3/10) pukul 16.00 WITA dan diperkirakan tiba di Surabaya pada Minggu (4/10) pukul 21.00 WIB.

Setelah itu, KM Dharma Kencana 7 berangkat pada Minggu (4/10) pukul 19.00 WITA dan dijadwalkan tiba Selasa (6/10) pukul 01.02 WIB.

Jadwal kapal lain 1. KM Dharma Rucitra 5 berangkat Selasa (6/10) pukul 17.00 WITA dan tiba di Surabaya pada Rabu (7/10) pukul 22.00 WIB.

2. KM Dharma Kencana 7 dijadwalkan berangkat Kamis (8/10) pukul 07.00 WITA dan tiba Jumat (9/10) pukul 13.02 WIB.

3. KM Dharma Rucitra 5 berangkat dari Makassar pada Jumat (9/10) pukul 19.00 WITA dan tiba di Surabaya pada Minggu (11/10) pukul 00.00 WIB.