Bukan Sekadar Membuat Kain, Alat Tenun di Lombok Mampu Pasok Listrik dan Air Bersih

JawaPos.com - Aktivitas menenun sudah menjadi warisan budaya lokal di Desa Sukarara, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kini alat tenun itu disulap menjadi sumber energi listrik. Hasil modifikasi itu menjadikan alat tenun bisa berfungsi sebagai akses air bersih bagi masyarakat sekitar.

Namanya Alat Tenun Bukan Mesin (ATBM) yang dimodifikasi secara khusus. Alat itu hasil karya pengrajin dalam program Galeri Mina Tenun yang diprakarsai PT Pertamina Patra Niaga via Aviation Fuel Terminal (AFT) Bandara Internasional Lombok (BIL).

Pada ATBM itu, gerakan mekanis dari para penenun saat membuat kain dimanfaatkan untuk menghasilkan daya listrik.Listrik yang terhimpun dari gerakan tenun tersebut difungsikan untuk menggerakkan pompa air serta sistem filtrasi di daerah yang rentan dilanda kekeringan ini.

Inovasi itu disokong oleh Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bantuan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pertamina Patra Niaga.

VP Community Involvement Development Pertamina Patra Niaga Dian Hapsari Firasati mengatakan, dampak musim kemarau di wilayah NTB kerap menyulitkan warga Desa Sukarara dalam memenuhi kebutuhan air harian.

Sebelumnya, sebagian rumah tangga terpaksa mencari sumber air yang jauh hingga membeli air bersih guna mencukupi kebutuhan domestik.

Sehingga, Pertamina Patra Niaga melakukan pendekatan inovasi sosial yang menyentuh persoalan mendasar di tengah masyarakat dalam melaksanakan program TJSL.