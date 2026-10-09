Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Dadang Kurnia
Jumat, 9 Oktober 2026 | 17.12 WIB

Polres Pamekasan Tunggu Laporan Resmi Terkait Insiden Pembongkaran Bangunan Indomaret

Massa merobohkan gerai Indomaret menggunakan buldoser di Desa Panaan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Rabu (7/10). (Radar Madura) - Image

Massa merobohkan gerai Indomaret menggunakan buldoser di Desa Panaan, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan, Rabu (7/10). (Radar Madura)

JawaPos.com - Kepolisian Resor (Polres) Pamekasan mengambil sikap hati-hati pasca-insiden pembongkaran paksa gerai Indomaret oleh ratusan massa di Desa Panaan, Kecamatan Palengaan.

Korps Bhayangkara sejauh ini memilih bersikap pasif sembari menunggu adanya laporan resmi dari pihak yang dirugikan.

Kendati belum menerima laporan hukum secara formal, aparat kepolisian memastikan telah turun tangan untuk mengamankan Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Sejak Rabu (7/10) malam, aparat kepolisian telah membentangkan garis polisi di sekitar puing-puing bangunan gerai ritel modern yang pada pagi harinya diratakan oleh massa yang mengatasnamakan alumni pondok pesantren dan santri Ponpes setempat.

Kasihumas Polres Pamekasan, Ipda Yoni Evan Pratama menegaskan, institusinya saat ini berfokus pada upaya menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah setempat agar tidak memanas.

Ia menjelaskan, proses penyelidikan lebih lanjut terkait tindak perusakan secara hukum baru akan digulirkan apabila pihak pengelola Indomaret melapor secara resmi ke pihak berwajib.

"Polres Pamekasan akan menindaklanjuti secara profesional sesuai prosedur hukum yang berlaku apabila terdapat laporan resmi dari pihak yang merasa dirugikan," terang Evan.

Guna mencegah eskalasi konflik di tengah masyarakat, kepolisian mewanti-wanti agar persoalan ini tidak meluas menjadi gangguan keamanan yang lebih besar. Evan mengimbau seluruh pihak, mulai dari masyarakat umum, tokoh agama, hingga pihak pengelola untuk sama-sama menahan diri.

Evan meminta agar tidak ada lagi tindakan sepihak yang berpotensi memperkeruh suasana pasca-pembongkaran.

Editor: Dinarsa Kurniawan
Ikuti kami di Google
Sumber: radara madura
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
28.261 Manajer Kopdes Resmi Direkrut, 10.973 Berpotensi Makan Gaji Buta - Image
Ekonomi

28.261 Manajer Kopdes Resmi Direkrut, 10.973 Berpotensi Makan Gaji Buta

Selasa, 29 September 2026 | 03.29 WIB

Kondisi Bangunan Kritis, Pramono Anung Percepat Perbaikan 4 Sekolah di Jakarta Tahun Ini - Image
Jabodetabek

Kondisi Bangunan Kritis, Pramono Anung Percepat Perbaikan 4 Sekolah di Jakarta Tahun Ini

Sabtu, 25 Juli 2026 | 05.26 WIB

Karyawan Indomaret Bongkar Soal Lembur: Kerja Overtime Juga Disebut Tak Dibayar - Image
Ekonomi

Karyawan Indomaret Bongkar Soal Lembur: Kerja Overtime Juga Disebut Tak Dibayar

Selasa, 2 Juni 2026 | 19.39 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Ferry Juliantono Rencanakan Penyaluran Gaji PNS dan Pensiun lewat Koperasi

3

Prediksi Skor Buriram vs Borneo di ASEAN Club Championship: Thunder Castle Menang Tipis

4

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

5

Prediksi Skor Kuching City vs Tampines di ASEAN Club Championship: The Cats Unggul Tipis

6

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

7

Didik J Rachbini: Putusan MK Ungkap Kebohongan Gibran dan Jokowi

8

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

9

Prediksi Skor Meksiko vs Cile: El Tri Bakal Bangkit, La Roja Akhiri Tren Buruk

10

Gibran Terbukti Tak Punya Ijazah SMA, tapi MK Tidak Berwenang Diskualifikasi dari Wapres

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore