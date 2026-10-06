Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Latu Ratri Mubyarsah
Rabu, 7 Oktober 2026 | 00.41 WIB

Nunggak Bayar Sewa, Mahasiswa Yahukimo Mengungsi, Wagub Papua Pegunungan Turun Tangan

Kepala Suku Adat Papua yang juga Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol. (Istimewa) - Image

Kepala Suku Adat Papua yang juga Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol. (Istimewa)

JawaPos.com - Ratusan mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo di Manokwari, Papua Barat, terpaksa mengungsi ke Gereja Gidi Misia Manokwari karena dikeluarkan pemilik kontrakan akibat tunggakan pembayaran sewa.

Kondisi itu membuat Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Ones Pahabol turun tangan.

Langkah cepat dan cepat ditunjukan tokoh adat Papua Pegunungan yang juga Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol.

Dia mengambil keputusan, membantu mahasiswa asal Yahukimo yang mengalami persoalan tempat tinggal saat studi di Manokwari.

Melihat warga ada kesulitan keuangan untuk tempat tinggal, politikus Partai Demorkat yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Pegunungan mengambil langkah menanggung tunggakan biaya kontrakan mahasiswa tersebut.

”Dua tahun pembayaran ditangani, biar mahasiswa nyaman untuk belajar jadi tidak usah berpikir biaya hidup di sana. Karena yang Meraka lakukan untuk menempuh pendikan melanjutkan aktivitas perkuliahan dengan tenang,” tegas Ones.

Dijelaskan Ones, biaya kontrakan mahasiswa tersebut mencapai sekitar Rp 100 juta per tahun. Dengan tunggakan selama dua tahun, total anggaran yang harus diselesaikan mencapai sekitar Rp 200 juta.

”Ya, per tahun tidak terlalu banyak, Rp 100 juta satu tahun. Berarti untuk dua tahun saya selesaikan total Rp200 juta,” terang Ones.

‎DiIa mengatakan, telah berkoordinasi dengan pemilik rumah yang selama ini ditempati mahasiswa Yahukimo di Manokwari.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Indonesia Tolak Tudingan Solomon dan Vanuatu Terkait Dugaan Pelanggaran HAM Sistematis di Papua - Image
Internasional

Indonesia Tolak Tudingan Solomon dan Vanuatu Terkait Dugaan Pelanggaran HAM Sistematis di Papua

Selasa, 29 September 2026 | 20.08 WIB

Panglima TNI: Penanganan OPM di Papua Dilakukan Melalui Operasi Keamanan dan Pendekatan Teritorial - Image
Hankam

Panglima TNI: Penanganan OPM di Papua Dilakukan Melalui Operasi Keamanan dan Pendekatan Teritorial

Senin, 28 September 2026 | 02.11 WIB

Isu Papua di Sidang Umum PBB, Legislatif Dorong Indonesia Aktif Lawan Narasi Tanpa Konteks Utuh - Image
Nasional

Isu Papua di Sidang Umum PBB, Legislatif Dorong Indonesia Aktif Lawan Narasi Tanpa Konteks Utuh

Minggu, 27 September 2026 | 23.07 WIB

Terpopuler

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun - Image
1

Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun

2

Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!

3

Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN

4

Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis

5

Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang

6

Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan

7

Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu

8

Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP

9

Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz

10

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore