Nunggak Bayar Sewa, Mahasiswa Yahukimo Mengungsi, Wagub Papua Pegunungan Turun Tangan

Kepala Suku Adat Papua yang juga Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol. (Istimewa)
JawaPos.com - Ratusan mahasiswa asal Kabupaten Yahukimo di Manokwari, Papua Barat, terpaksa mengungsi ke Gereja Gidi Misia Manokwari karena dikeluarkan pemilik kontrakan akibat tunggakan pembayaran sewa.
Kondisi itu membuat Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Ones Pahabol turun tangan.
Langkah cepat dan cepat ditunjukan tokoh adat Papua Pegunungan yang juga Wakil Gubernur Papua Pegunungan Ones Pahabol.
Dia mengambil keputusan, membantu mahasiswa asal Yahukimo yang mengalami persoalan tempat tinggal saat studi di Manokwari.
Melihat warga ada kesulitan keuangan untuk tempat tinggal, politikus Partai Demorkat yang juga Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Pegunungan mengambil langkah menanggung tunggakan biaya kontrakan mahasiswa tersebut.
”Dua tahun pembayaran ditangani, biar mahasiswa nyaman untuk belajar jadi tidak usah berpikir biaya hidup di sana. Karena yang Meraka lakukan untuk menempuh pendikan melanjutkan aktivitas perkuliahan dengan tenang,” tegas Ones.
Dijelaskan Ones, biaya kontrakan mahasiswa tersebut mencapai sekitar Rp 100 juta per tahun. Dengan tunggakan selama dua tahun, total anggaran yang harus diselesaikan mencapai sekitar Rp 200 juta.
”Ya, per tahun tidak terlalu banyak, Rp 100 juta satu tahun. Berarti untuk dua tahun saya selesaikan total Rp200 juta,” terang Ones.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Besan KDM Komjen Karyoto Dimutasi dari Jabatan Kabaharkam Jelang Pensiun
Prediksi Semen Padang vs PSPS Pekanbaru: Kabau Sirah Incar 3 Poin, Askar Bertuah Siap Bikin Kejutan!
Rekam Jejak Wadankor Brimob Irjen Victor Alexander Lateka, dari Densus 88 hingga BIN
Prediksi Skor Kosta Rika vs Haiti di CONCACAF: Les Grenadiers Bisa Menang Tipis
Prediksi Skor Irlandia vs Israel: The Green Army Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Kosovo vs Austria di Liga Nations UEFA: Das Team Perpanjang Rekor Tak Terkalahkan
Prediksi Deltras FC vs Persiba: Leonard Tupamahu Hafal Gaya Main Tamu
Prediksi Skor Siprus vs Latvia di Liga Nations UEFA: I Galanolefki Menang Tipis di Neo GSP
Prediksi Susunan Pemain Yunani vs Jerman: Klopp Butuh Sentuhan Wirtz
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022