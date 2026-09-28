Hotspot Karhutla di Jambi Menurun, Kini Tersisa 5 Titik

JawaPos.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut luasan area kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Provinsi Jambi kian menurun.

Berdasarkan data per 27 September, jumlah hotspot atau titik panas di Jambi tercatat hanya tersisa lima titik.

Raja Juli menyebut penurunan jumlah titik panas atau hotspot menjadi salah satu indikator perkembangan tersebut.

"Pentingnya gotong royong agar penanganan karhutla di Jambi terus membaik," kata Raja Juli di Bujang Raba, Jambi, Senin (28/9).

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Dalam kesempatan itu, ia menyoroti Lanskap Bujang Raba sebagai salah satu contoh kawasan yang mampu dijaga masyarakat dari ancaman karhutla.

Menurut dia, komitmen warga untuk bersama-sama menjaga lingkungan menjadi faktor penting dalam mempertahankan kelestarian hutan.

"Jadi, di tengah kelelahan kita untuk menjaga hutan dari karhutla di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sumatera Selatan, ada semacam oase di Jambi,” ujarnya.

Dia menilai pengalaman Bujang Raba menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat secara aktif dapat memperkuat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Pemberdayaan warga di tingkat desa dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kawasan hutan secara berkelanjutan.