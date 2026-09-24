Gubernur Kalteng Salurkan Bantuan ke Daerah Terdampak Karhutla di 6 Kabupaten dan 1 Kota

JawaPos.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan memastikan bantuan menjangkau masyarakat yang terdampak.

Gubernur Kalteng Agustiar Sabran turun langsung menyalurkan bantuan di sejumlah wilayah, mulai dari kebutuhan pangan, bantuan tunai, air bersih, hingga perlindungan kesehatan.

Bantuan tersebut disalurkan di enam kabupaten dan satu kota, yakni Kota Palangka Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kapuas, Barito Selatan, Murung Raya, Barito Utara, dan Barito Timur. Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, perangkat daerah, aparat, relawan, serta unsur masyarakat.

Di Kota Palangka Raya, Gubernur Agustiar secara langsung mendatangi masyarakat terdampak karhutla di Kelurahan Sei Gohong, Kecamatan Bukit Batu. Di wilayah tersebut, pemerintah menyalurkan bantuan pangan, air bersih, masker dan vitamin, sekaligus memastikan warga mendapatkan akses layanan kesehatan. Sebanyak 179 warga juga menerima Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS) yang memberikan dukungan berupa bantuan tunai, pangan, dan pendidikan.

Penyaluran bantuan kemudian berlanjut ke Kelurahan Kalampangan, Kecamatan Sabangau. Sebanyak 300 paket sembako diserahkan kepada masyarakat terdampak karhutla, sementara bantuan KHBS menjangkau ratusan warga.

Dalam penyaluran lainnya di wilayah Kota Palangka Raya, bantuan tunai KHBS Tahap II diberikan kepada 608 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kalampangan dengan nilai Rp250 ribu per KPM. Di Kelurahan Palangka, bantuan serupa menjangkau 2.407 KPM. Masyarakat juga mendapatkan bantuan pangan, masker dan vitamin.

Perhatian Pemprov Kalteng juga diberikan kepada kelompok mahasiswa yang terdampak karhutla. Sebanyak 3.000 mahasiswa menerima paket sembako yang terdiri dari 5 kilogram beras, 2 liter minyak goreng dan 1 kilogram gula pasir. Selain itu, setiap mahasiswa mendapatkan multivitamin, masker KN95 serta bantuan tunai sebesar Rp100 ribu.

Bantuan tidak hanya menyasar masyarakat di ibu kota provinsi. Gubernur Agustiar juga melakukan kunjungan kerja ke sejumlah kabupaten terdampak karhutla, termasuk Pulang Pisau, Kapuas, Barito Selatan, Murung Raya, Barito Utara dan Barito Timur. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Kalteng memastikan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak tetap terpenuhi.