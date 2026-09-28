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Ryandi Zahdomo
Senin, 28 September 2026 | 23.03 WIB

Hamzah Batik Malioboro Kebakaran Dini Hari, Operasional Ditutup Sementara

Toko Hamzah Batik Jogja terbakar pada Senin (28/9) dini hari. (Istimewa) - Image

Toko Hamzah Batik Jogja terbakar pada Senin (28/9) dini hari. (Istimewa)

JawaPos.com - Kebakaran melanda lantai tiga Toko Hamzah Batik Malioboro di Jalan Margo Mulyo, Gondomanan, Kota Jogja, pada Senin (28/9) dini hari.

Meski tidak ada korban jiwa, insiden yang dipicu suara letupan saat perbaikan fasilitas ini memaksa operasional toko ditutup sementara waktu.

Melalui pernyataan resminya di media sosial, manajemen Hamzah Batik Malioboro menyampaikan apresiasi kepada tim gabungan dan masyarakat yang membantu proses pemadaman di lapangan.

Pihak manajemen mengonfirmasi bahwa seluruh agenda event, pertunjukan seni, dan operasional toko ditangguhkan untuk sementara waktu.

"Atas kondisi yang terjadi, untuk sementara waktu operasional Hamzah Batik Malioboro ditutup hingga batas waktu yang belum dapat kami tentukan," tulis manajemen dalam pernyataan resminya.

Pihak toko juga menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada para pelanggan, mitra, vendor, pengisi acara, dan komunitas yang terdampak oleh pembatalan agenda ini. Saat ini, manajemen berfokus pada penanganan kondisi pascakebakaran. 

Awal Mula Letupan Api di Lantai Tiga

Saksi di lokasi kejadian pertama kali menyadari munculnya percikan api saat tengah melakukan perbaikan fasilitas bangunan.

Kasi Humas Polresta Jogja, Iptu Dani Hasan, menjelaskan bahwa saksi dan rekannya mendengarkan suara aneh dari lantai atas sebelum api membesar.

"Saksi bersama rekannya tengah melakukan perbaikan kamar mandi di lantai tiga. Namun tiba-tiba mendengar suara letupan seperti benda terbakar," kata Dani.

Editor: Bintang Pradewo
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