Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Senin, 28 September 2026 | 16.16 WIB

Kronologi Toko Hamzah Batik Jogja Terbakar, Penyebab Munculnya Api Masih Diselidiki

Toko Hamzah Batik Jogja terbakar pada Senin (28/9) dini hari. (Istimewa) - Image

Toko Hamzah Batik Jogja terbakar pada Senin (28/9) dini hari. (Istimewa)

JawaPos.com - Kebakaran melanda Toko Hamzah Batik di Jalan Margo Mulyo, Kemantren Gondomanan, Kota Jogja, pada Senin (28/9) dini hari.

Kobaran api pertama kali muncul dari area lantai tiga bangunan sekitar pukul 01.30 WIB.

Petugas gabungan dari dinas pemadam kebakaran, kepolisian, hingga TNI dikerahkan ke lokasi kejadian untuk menjinakkan si jago merah sebelum merembet ke bangunan lain.

Kasi Humas Polresta Jogja Iptu Dani Hasan mengungkap kronologi kemunculan api di lantai tiga tersebut.

Insiden ini pertama kali diketahui oleh saksi yang sedang melakukan perbaikan fasilitas di lokasi.

"Saksi bersama rekannya tengah melakukan perbaikan kamar mandi di lantai tiga. Namun tiba-tiba mendengar suara letupan seperti benda terbakar," ujar Dani dikutip dari Radar Jogja (JawaPos Group), Senin (28/9).

Melihat api mulai membesar, saksi bersama petugas keamanan toko sempat berupaya memadamkan titik api secara mandiri menggunakan alat pemadam api ringan (APAR). Namun, laju kobaran api berkembang terlalu cepat.

"Karena kobaran api cepat membesar, petugas keamanan langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Jogja serta Polsek Gondomanan," tambahnya.

Pengerahan Armada dan Penyelidikan Kepolisian

Menerima laporan tersebut, armada pemadam bersama aparat kepolisian langsung meluncur ke lokasi. Proses pemadaman berlangsung intensif dengan mengerahkan belasan armada bantuan.

Editor: Nurul Adriyana Salbiah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Puluhan Rumah di Pademangan Jakarta Utara Terbakar pada Minggu Pagi - Image
Jabodetabek

Puluhan Rumah di Pademangan Jakarta Utara Terbakar pada Minggu Pagi

Minggu, 27 September 2026 | 19.31 WIB

Kontainer Dangerous Goods di NPCT1 Priok Terbakar, 14 Unit Damkar Dikerahkan - Image
Jabodetabek

Kontainer Dangerous Goods di NPCT1 Priok Terbakar, 14 Unit Damkar Dikerahkan

Selasa, 22 September 2026 | 01.38 WIB

Percikan Las Sebabkan Kebakaran Hebat di Pabrik Sepatu Mojokerto - Image
Berita Daerah

Percikan Las Sebabkan Kebakaran Hebat di Pabrik Sepatu Mojokerto

Jumat, 18 September 2026 | 20.15 WIB

Terpopuler

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada - Image
1

Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada

2

Prediksi Skor Hong Kong vs Laos di FIFA ASEAN Cup: Duel Seru Berpotensi Imbang di Kai Tak Stadium 

3

Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna

4

Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu

5

Prediksi Skor Bulgaria vs Luksemburg: Duel Ketat, Tuan Rumah Diunggulkan

6

Prediksi Skor Kamboja vs Myanmar di FIFA ASEAN Cup: Singa Asia Berpeluang Menang Tipis

7

Prediksi Skor Kuwait vs Irak di Arabian Gulf Cup: Laga Sengit Rawan Berakhir Imbang

8

Prediksi Skor Makedonia Utara vs Swiss di Liga Nations UEFA: Nati Pesta Gol di Kandang Lawan

9

Prediksi Skor Lithuania vs Azerbaijan di UEFA Nations League: Duel Ketat Berpotensi Imbang

10

Prediksi Skor Slovenia vs Skotlandia: Sesko Absen, Era Baru Pocognoli Dimulai di Ljubljana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore