Kronologi Toko Hamzah Batik Jogja Terbakar, Penyebab Munculnya Api Masih Diselidiki

Toko Hamzah Batik Jogja terbakar pada Senin (28/9) dini hari. (Istimewa)
JawaPos.com - Kebakaran melanda Toko Hamzah Batik di Jalan Margo Mulyo, Kemantren Gondomanan, Kota Jogja, pada Senin (28/9) dini hari.
Kobaran api pertama kali muncul dari area lantai tiga bangunan sekitar pukul 01.30 WIB.
Petugas gabungan dari dinas pemadam kebakaran, kepolisian, hingga TNI dikerahkan ke lokasi kejadian untuk menjinakkan si jago merah sebelum merembet ke bangunan lain.
Kasi Humas Polresta Jogja Iptu Dani Hasan mengungkap kronologi kemunculan api di lantai tiga tersebut.
Insiden ini pertama kali diketahui oleh saksi yang sedang melakukan perbaikan fasilitas di lokasi.
"Saksi bersama rekannya tengah melakukan perbaikan kamar mandi di lantai tiga. Namun tiba-tiba mendengar suara letupan seperti benda terbakar," ujar Dani dikutip dari Radar Jogja (JawaPos Group), Senin (28/9).
Melihat api mulai membesar, saksi bersama petugas keamanan toko sempat berupaya memadamkan titik api secara mandiri menggunakan alat pemadam api ringan (APAR). Namun, laju kobaran api berkembang terlalu cepat.
"Karena kobaran api cepat membesar, petugas keamanan langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kota Jogja serta Polsek Gondomanan," tambahnya.
Pengerahan Armada dan Penyelidikan Kepolisian
Menerima laporan tersebut, armada pemadam bersama aparat kepolisian langsung meluncur ke lokasi. Proses pemadaman berlangsung intensif dengan mengerahkan belasan armada bantuan.
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