HUT ke-270 Jogja, Pemkot Siapkan 7 Events Unggulan dari Malioboro Run hingga SarkemFest

JawaPos.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyiapkan tujuh event unggulan dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-270 kota guna mendongkrak kunjungan wisatawan ke daerah tersebut selama Oktober 2026.

"Kenapa kita itu membuat tujuh event unggulan, event pendukung dan 'road to' karena kita itu ingin memperbanyak pengunjung di Yogyakarta," kata Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, dikutip Selasa (8/9).

Menurut dia, tujuh event unggulan Kota Yogyakarta yang diadakan pada Oktober tersebut meliputi Yk Festisale, Simfoni 1001 pembatik di Malioboro, Malioboro Run, Sarkemfest, Wayang Jogja Night Carnival (WJNC), Kustomfest dan Otentik City Rally.

Melalui event yang berupa promo dan diskon melibatkan berbagai sektor perdagangan, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), ritel, hotel dan pelaku usaha lainnya tersebut diharapkan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi.

"Jadi itu sebetulnya kita ingin supaya 'length of stay' (lama menginap) orang yang ke Yogyakarta lebih panjang. Maka kemudian kita coba event-nya tidak hanya hari, tapi bulan," katanya.

Menurut dia, hal yang membedakan puncak HUT ke-270 Kota Yogyakarta, yaitu WJNC diadakan di sepanjang Malioboro sampai Titik Nol Kilometer pada 7 Oktober agar bisa lebih dinikmati dan ditonton di sepanjang jalan yang lebih panjang.

Selain itu, kata dia, dengan mempertimbangkan pengalaman event serupa pada tahun-tahun sebelumnya yang mampu mendongkrak wisatawan kurang lebih 40.000 lebih penonton.

"Kita tarik lebih panjang dari rel Malioboro, sampai ke Titik Nol agar bisa dinikmati. Malioboro adalah tempat paling top dan interest publik. Makanya kami menghormati pengunjung Malioboro tidak repot-repot saat WJNC," katanya.