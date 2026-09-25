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Rabbany Wanadriani
Sabtu, 26 September 2026 | 05.38 WIB

Jiwa Tetap Muda, 6 Zodiak Perempuan Ini Dikenal Ceria di Segala Usia

ilustrasi perempuan yang ceria. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi perempuan yang ceria. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Astrologi kerap digunakan untuk menggambarkan berbagai karakter seseorang berdasarkan zodiaknya. Salah satu sifat yang sering menjadi perhatian adalah kepribadian yang ceria, santai, dan memiliki semangat hidup yang tinggi.

Beberapa zodiak perempuan dipercaya mempunyai energi yang membuat mereka terlihat menyenangkan ketika berada di tengah lingkungan sosial. Rasa ingin tahu, selera humor, keberanian mencoba pengalaman baru, hingga kemampuan menikmati hal-hal sederhana disebut menjadi bagian dari karakter mereka.

Dilansir dari Astrotalk, terdapat enam zodiak perempuan yang dikenal memiliki pembawaan riang dan semangat muda. Berikut gambaran karakter masing-masing berdasarkan astrologi.

1. Gemini

Perempuan Gemini dikenal memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan mudah menemukan bahan pembicaraan. Mereka biasanya menikmati percakapan, bertemu orang baru, serta mempelajari berbagai hal.

Sifatnya yang komunikatif membuat Gemini cenderung tidak mudah merasa bosan. Keinginan untuk terus mencoba pengalaman baru juga membuat mereka digambarkan mempunyai pembawaan yang ceria dan penuh energi.

2. Sagitarius

Sagitarius dikenal sebagai sosok yang menyukai kebebasan dan petualangan. Mereka senang mengeksplorasi tempat baru, mengenal orang berbeda, serta mencoba berbagai pengalaman.

Optimisme menjadi salah satu karakter yang sering dikaitkan dengan zodiak ini. Bahkan ketika menghadapi persoalan, mereka dipercaya mampu mencari sisi positif dan membuat suasana kembali terasa menyenangkan.

3. Leo

Perempuan Leo memiliki karakter hangat dan percaya diri. Mereka biasanya menikmati suasana yang ramai serta senang menciptakan momen menyenangkan bersama orang-orang di sekitarnya.

Keceriaan Leo tidak hanya berkaitan dengan keinginan mendapatkan perhatian. Mereka juga digambarkan senang membuat orang lain tertawa dan menciptakan pengalaman yang berkesan.

4. Aries

Perempuan Aries dikenal bersemangat dan tidak takut mencoba sesuatu yang baru. Rasa antusias yang tinggi membuat mereka sering menjalani berbagai pengalaman dengan penuh energi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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