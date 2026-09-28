Wapres Gibran Minta Maaf kepada Pasien Dugaan Keracunan Makanan di Batang

JawaPos.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming minta maaf kepada anak-anak dan keluarga terdampak dugaan keracunan makanan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.
Wapres Gibran memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis hingga pulih serta tidak terbebani biaya pengobatan.
Wapres Gibran meninjau kondisi para pasien yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Limpung dan Puskesmas Bawang, Kabupaten Batang, pada Senin (28/9).
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"Prioritas pertama adalah kesehatan korban. Pasien yang masih dirawat harus mendapat pelayanan sampai pulih, sementara warga yang sudah pulang tetapi keluhannya kembali muncul harus tetap mudah mengakses pemeriksaan lanjutan," kata Wapres Gibran dilansir dari Antara.
Di RSUD Limpung, Gibran berdialog dengan salah satu pasien anak, Arsenio, yang telah menjalani perawatan selama empat hari.
Wapres Gibran menanyakan kondisi Arsenio yang mengaku sudah membaik dan tidak lagi mengalami diare, pusing, mual, maupun muntah.Baca Juga: Polda Gorontalo Identifikasi Kerangka Manusia Diduga Remaja Perempuan
Wapres kemudian berpesan agar Arsenio dapat segera kembali bersekolah setelah kondisinya pulih.
"Sip. Besok sekolah, ya," ujar Wapres.
Selain anak-anak, terdapat pula pasien dewasa yang menjalani perawatan akibat kejadian tersebut.
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Salah satunya adalah Eka Maria Zulfa, seorang guru di SDN Pasusukan yang turut mencicipi makanan yang diduga bermasalah.
Saat menjenguk Eka di Puskesmas Bawang, Wapres menanyakan kondisi kesehatannya.
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