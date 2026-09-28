Ribuan Siswa Tolak MBG Meski Tetap Dibagikan, Pemkab Bantul Lakukan Survei Agar Tak Mubazir

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul Hermawan Setiaji/(Radar Jogja)
JawaPos.com - Sejumlah siswa di Kabupaten Bantul yang telah dilaporkan tidak bersedia menerima makan bergizi gratis (MBG) masih tetap mendapatkan jatah makanan yang dikirim ke sekolah.
Kondisi itu membuat Pemkab Bantul khawatir makanan yang sudah disiapkan justru berakhir terbuang.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Bantul Hermawan Setiaji mengatakan, terdapat wali murid yang secara terbuka menyampaikan bahwa anaknya tidak bersedia menerima MBG. Anak-anak tersebut juga diketahui tidak pernah mengambil makanan yang dikirim ke sekolah. Namun, jatah makanan untuk mereka tetap dikirim.
“Secara sikap menolak, kemudian tetap didrop. Tapi nanti saya pengin survei,” ujar Hermawan dikutip Radar Jogja (Jawa Pos Group), dikutip Senin (28/9).
Hermawan mengatakan, persoalan tersebut tidak bisa hanya dilihat dari kebijakan pelaksanaan MBG secara umum. Pemkab Bantul melihat ada kondisi berbeda di masing-masing sekolah, termasuk siswa yang menerima makanan dan siswa yang sejak awal memilih tidak mengambilnya.
Hermawan mencontohkan temuan saat dirinya melakukan pemantauan di SD Sumuran. Di sekolah tersebut, dia melihat puluhan makanan MBG tidak diambil siswa hingga menumpuk.
“Masih banyak tumpukan-tumpukan itu. Saat saya di SD Sumuran itu puluhan,” katanya.
Kondisi tersebut menjadi perhatian Pemkab Bantul karena makanan yang dikirim untuk siswa yang sudah pasti tidak mengambil jatahnya berpotensi terbuang setiap hari.
Pemkab kini menyiapkan survei untuk memastikan berapa banyak siswa yang memang tidak pernah menerima atau mengonsumsi MBG. Salah satu pertanyaan dalam survei akan secara khusus memetakan siswa yang secara permanen menolak makanan tersebut.
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