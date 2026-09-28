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Dadang Kurnia
Senin, 28 September 2026 | 15.59 WIB

Panas Terik Masih Membayangi Mayoritas Daerah di Jatim, Batu Berpotensi Hujan Ringan

ilustrasi Cuaca cerah. (Foto: Magnific) - Image

ilustrasi Cuaca cerah. (Foto: Magnific)

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Kelas I Juanda memprakirakan, cuaca di hampir seluruh daerah di Jawa Timur masih didominasi cerah tanpa tutupan awan sejak pagi hingga sore hari, Senin (28/9).

Memasuki waktu petang hingga malam hari, cuaca akan bertransisi menjadi cerah berawan hingga berawan di mayoritas kabupaten dan kota.

Di tengah dominasi cuaca terik tersebut, Kota Batu menjadi satu-satunya daerah yang diprakirakan turun hujan hari ini. BMKG mencatat potensi hujan ringan akan mengguyur Kota Batu pada siang hingga sore hari.

Suhu udara terpanas yang menembus angka 36 derajat celcius diprediksi bakal memapar Kota Mojokerto. Suhu panas menyengat maksimum 35 derajat celcius juga turut membayangi Jombang dan Kota Madiun.

Sementara itu, untuk suhu maksimum Surabaya hari ini tercatat di angka 34 drajat celcius. Selain Surabaya, ada Bojonegoro, Kediri, Kota Kediri, Lamongan, Madiun, Mojokerto, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, dan Sidoarjo yang juga bakal dilanda panas dengan level yang sama seperti di Ibu Kota Jatim tersebut.

Sementara itu, kecepatan angin di Jawa Timur hari ini terpantau lebih landai, dengan hembusan tertinggi tercatat di Gresik yang mencapai 22,1 kilometer per jam dari arah Timur Laut.

Editor: Sabik Aji Taufan
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