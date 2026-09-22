PNM Peduli Hadirkan Trauma Healing untuk Dukung Nasabah Flores NTT Bangkit dan Kembali Berusaha

PNM Peduli kembali menunjukkan komitmennya mendampingi karyawan dan nasabah. (Dok. PNM)
JawaPos.com – PT Permodalan Nasional Madani (Persero) melalui PNM Peduli kembali menunjukkan komitmennya mendampingi karyawan dan nasabah, tidak hanya dari sisi permodalan dan pengembangan usaha, tetapi juga lewat dukungan sosial dan psikologis bagi masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur.
PNM Peduli menghadirkan pendampingan bagi sekitar 250 karyawan unit terdampak di Ruteng, Reok, dan Soa. Pendampingan yang diberikan meliputi teknik pengaturan napas, latihan fokus dengan mengenali lima benda di sekitar, serta teknik butterfly hug, yaitu menyilangkan tangan di dada sambil menepuk bergantian untuk menenangkan diri sendiri.
“Yang paling berkesan itu butterfly hug. Rasanya lega sekali, karena kami diajarkan cara menenangkan diri sendiri tanpa harus menunggu orang lain,” ujar Fitri, karyawan unit terdampak yang mengikuti kegiatan tersebut. Teknik pengaturan napas yang ia pelajari kini juga digunakannya saatmenghadapi nasabah yang kondisi emosinya belum stabil pascagempa.
Dukungan serupa turut menyasar lebih dari 700 nasabah PNM melalui kegiatan Trauma Healing bertajuk “BangkitBerusaha”. Pendampingan psikologis dikemas secara interaktif dan humanis, dengan nasabah diajak berbagi cerita, mengekspresikan emosi, dan membangun kembali kepercayaan diri untuk melanjutkan usaha mereka pascabencana.
“Kami ingin nasabah tahu bahwa mereka tidak sendiri. PNM akan terus mendampingi dan berjalan bersama nasabah dalamproses pemulihan, agar tumbuh kembali semangat untukbangkit, berkarya, dan melanjutkan usaha demi keluarga,” ujar Christin Florentin Meinarty Bebok, psikolog yang mendampingi kegiatan tersebut.
Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (Persero) Kindaris menyebut kegiatan ini sebagai bentuk kehadiranPNM bagi karyawan dan nasabah terdampak gempa NTT. “Karyawan dan nasabah yang terdampak adalah bagian dari keluarga besar PNM. Kami tidak ingin mereka menghadapi kondisi ini sendirian,” ujar Kindaris. “Ini yang selalu kami pegang, Jaga Diri Jaga Kawan Jaga PNM, karena menjaga sesama insan PNM sama artinya dengan menjaga PNM itu sendiri.”
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi PNM Peduli denganprogram PELITA, menjangkau karyawan dan nasabah dalamsatu rangkaian pendampingan pascabencana yang sama.
Melalui PNM Peduli, dukungan bagi ratusan karyawan dan nasabah terdampak gempa di Ruteng, Reok, dan Soa menjadi bagian dari komitmen PNM mendampingi pemulihan pascabencana secara berkelanjutan, sejalan dengan nilai PELITA, yaitu Peduli, Empati, Loyalitas, Inspirasi, Tumbuh, dan Aman.
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