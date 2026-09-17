Donasi untuk Korban Gempa NTT Terus Berdatangan, Sentuh Kebutuhan Pendidikan

Visual wilayah terdampak gempa NTT Magnitudo 7.7 dari udara, memperlihatkan bangunan rumah warga yang luluh lantak. (BNPB)
JawaPos.com - PT Patra Jasa memberi dukungan di bidang pendidikan serta aksi kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT) melalui bantuan, donasi karyawan atau perwira, hingga keterlibatan langsung perwira sebagai relawan.
Pj VP Corporate Secretary Patra Jasa Fadjar Djoko Santoso mengatakan, kepedulian terhadap masyarakat merupakan bagian dari nilai yang terus dibangun, termasuk melalui keterlibatan perwira dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan.
"Di tengah kondisi yang dihadapi masyarakat NTT, kami ingin hadir tidak hanya melalui bantuan, tetapi juga melalui keterlibatan langsung perwira sebagai relawan," kata Fadjar dikutip Kamis (17/9).
Donasi yang diberikan perwira, dukungan melalui BDI Patra Jasa bersama BAZMA Pertamina merupakan wujud kepedulian dan semangat gotong royong untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. "Kami berharap dukungan ini dapat memberikan manfaat dan membantu masyarakat NTT dalam menghadapi kondisi yang sedang berlangsung," lanjut Fadjar.
Kepedulian Patra Jasa terhadap masyarakat NTT telah dilakukan sebelum terjadinya gempa pada 15 Agustus 2026, melalui dukungan terhadap kebutuhan pendidikan di Pulau Mules, NTT.
Patra Jasa memberikan bantuan untuk mendukung penyediaan perlengkapan dan fasilitas pembelajaran ruang kelas baru (RKB) PAUD, yang terdiri atas meja dan kursi guru, meja dan kursi belajar anak, serta papan tulis (whiteboard).
Perwira Patra Jasa turut memberikan donasi berupa seragam sekolah dasar, baju guru, sarung, serta peralatan bermain bagi anak-anak. Bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya anak-anak dan tenaga pengajar, di tengah kondisi yang dihadapi masyarakat.
Dukungan kemanusiaan juga dilakukan oleh Badan Dakwah Islam (BDI) Patra Jasa bersama BAZMA Pertamina melalui penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak gempa NTT. Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari kepedulian keluarga besar Patra Jasa untuk membantu masyarakat yang membutuhkan.
Melalui berbagai dukungan tersebut, Patra Jasa berharap dapat membantu masyarakat NTT memenuhi kebutuhan sehari-hari, mendukung keberlangsungan aktivitas pendidikan, serta memberikan semangat bagi masyarakat dalam menghadapi kondisi yang masih berlangsung.
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Jawa Pos
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