Korban Dugaan Kekerasan oleh Eks Kepsek SMPN 18 Malang Bertambah Jadi 8 Orang 

Ilustrasi kekerasan
JawaPos.com - Jumlah korban dugaan kekerasan siswa oleh eks Kepala Sekolah SMPN 18 Malang Mohammad Amrozi Hamidi bertambah enam orang. Totalnya menjadi delapan siswa.
Sebelumnya, dua orang siswa berinisial MP dan RAF diduga jadi korban kekerasan eks kepala sekolah karena tak memakai seragam motif lurik.
Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum korban Lilik Yuliana. Enam siswa tersebut ialah F, BA, ZY, UW, RS, dan R.
Baca Juga:Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Sejumlah Momen Menarik Sebelum hingga Prosesi Pemakamannya
"Dengan tambahan itu, total yang melapor ada delapan pelajar,” kata Yuliana dikutip melalui Radar Malang, Minggu (27/9).
Yuliana menyampaikan bentuk kekerasan yang dialami korban hampir, ditampar hingga dipukul. Bahkan, eks kepala sekolah juga melakukan kekerasan verbal.
Dia mengungkapkan kasus kekerasan itu diketahui setelah para orang tua melihat anak-anak mereka ketakutan.
"Itu terlihat saat anak-anak hendak berangkat sekolah. Setelah ditindaklanjuti ternyata ada dugaan kekerasan," katanya.
Guna mendukung laporan tersebut, Yulian telah menyerahkan beberapa barang bukti antara lain CCTV, hasil visum, hingga rekaman yang memperlihatkan tindak kekerasan yang dilakukan Amrozi.
Sementara itu, Kanit PPA Polresta Malang Kota Iptu Khusnul Khotimah menjelaskan penyidik masih terus melakukan pendalaman terhadap laporan yang masuk.
Sejumlah korban dan saksi telah dimintai keterangan. Polisi juga melakukan visum untuk mendukung pembuktian dugaan tindak pidana yang dilaporkan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Armenia vs Latvia di Liga Nations UEFA: Sarkanbaltsarkanie Paksa Tuan Rumah Imbang
Prediksi Skor Montenegro vs Siprus di Liga Nations UEFA: Duel Sengit Rawan Imbang di Pod Goricom
Prediksi Skor Polandia vs Bosnia-Herzegovina di Liga Nations UEFA: Zmajevi Siap Kejutkan Tuan Rumah
Guruh Soekarnoputra Meninggal, Ini Daftar Anak Soekarno yang Masih Hidup dan Sudah Tiada
Guruh Soekarnoputra dalam Kondisi Kritis, Dirawat Intensif di RS Siloam Semanggi
Bikin Geger Lagi, 244 Siswa Hingga Guru di Batang Tumbang Usai Santap MBG
Prediksi Skor Georgia vs Irlandia Utara di Liga Nations UEFA: Jvarosnebi Pesta Gol di Kandang
Prediksi Skor Slovakia vs Moldova di Liga Nations UEFA: Sokoli Borong Gol di Futbal Tatran Aréna
Prediksi Skor Bangladesh vs Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026: Harimau Malaya Curi Kemenangan
Prediksi Skor Albania vs Belarus di Liga Nations UEFA: Kuq e Zinjtë Menang Tipis Hadapi Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022