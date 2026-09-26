Plt Bupati Pati Temukan Jeruk Busuk hingga Lele Berukuran Kecil di Sejumlah SPPG

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra melakukan inspeksi mendadak ke lima dapur SPPG di Kecamatan Cluwak, Jumat (25/9) dini hari. (Radar Pati).
JawaPos.com - Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pati kembali mendapat perhatian setelah ditemukan sejumlah persoalan dalam pemeriksaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Temuan tersebut mencakup bahan pangan yang dinilai tidak layak hingga fasilitas sanitasi dan pengelolaan limbah yang belum berfungsi optimal.
Dilansir dari Radar Pati (Jawa Pos Group), temuan itu diketahui saat Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra melakukan inspeksi mendadak ke lima dapur SPPG di Kecamatan Cluwak, Jumat (25/9) dini hari.
Sidak dilakukan sejak sebelum Subuh hingga setelah waktu salat tersebut. Lima lokasi yang diperiksa yakni SPPG Cluwak 004, Sumur 01, Sumur 02, Ngawen, dan Ngablak.
Pemeriksaan menyasar kondisi dapur, bahan baku, penerapan standar operasional prosedur (SOP), hingga fasilitas pendukung untuk memastikan proses pengolahan makanan berjalan aman.
Salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan proses penyortiran bahan makanan. Dalam pemeriksaan, ditemukan buah jeruk yang secara fisik sudah menunjukkan kondisi tidak layak konsumsi.
Chandra menilai bahan seperti itu seharusnya sudah dipisahkan sebelum masuk ke tahap pengolahan.
Temuan serupa juga terlihat pada bahan lauk. Sejumlah ikan lele berukuran sangat kecil diketahui masih lolos sortir dan berada di area pendinginan.
Ukuran ikan tersebut dinilai kurang layak karena bagian tubuhnya didominasi kepala dan tulang. Chandra meminta pengelola SPPG bersama mitra pemasok lebih selektif memilih bahan makanan.
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