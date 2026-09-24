Korban Keracunan MBG di Batang Tembus 300, dari Bayi 10 Bulan hingga Relawan SPPG

Korban keracunan MBG mendapatkan perawatan di RSUD Batang, Kamis (24/9/2026). (Metro Pekalongan)
JawaPos.com - Insiden keracunan massal yang diduga berasal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Batang terus meluas.
Sejumlah bayi, balita, hingga relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dikabarkan ikut menjadi korban setelah mencicipi MBG.
"Usianya (korban) variatif. Ada yang 10 bulan yang paling kecil, sampai dewasa, dan bahkan usia senja. Keluhan mayoritas mereka adalah mual, muntah, diare, dan lemas," ungkap Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, sebagaimana dilansir dari Metro Pekalongan (Jawa Pos Group).
Bupati Faiz langsung turun meninjau kondisi para korban yang membeludak di RSUD Kalisari pada Kamis (24/9) pagi.
Bupati Faiz memastikan seluruh fasilitas kesehatan di Batang dalam kondisi siaga penuh.
Membludaknya pasien membuat sebagian korban terpaksa dirawat di lorong rumah sakit akibat keterbatasan ruangan.
Meski demikian, Bupati memastikan penanganan medis terhadap para korban tetap berjalan optimal.
"Kita ngecek kesiapan fasilitas kesehatan. Memang ada keterbatasan kamar, tetapi alhamdulillah semuanya mendapatkan bed. Obat-obatan dalam kondisi yang cukup, termasuk di puskesmas-puskesmas," tegas Bupati Faiz.
Untuk mengantisipasi lonjakan pasien lebih lanjut, Bupati telah menginstruksikan agar seluruh tenaga medis disiagakan.
Khusus hari ini, sistem pergantian jam kerja (sif) perawat ditiadakan, dan seluruh armada ambulans disiagakan penuh.
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