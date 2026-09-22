294 Siswa di Purworejo Keracunan Usai Diduga Makan MBG, Dapur SPPG Langsung Ditutup

Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi menjenguk langsung korban dugaan kasus keracunan. (Radar Jogja)
JawaPos.com - Sebanyak 294 siswa di Kecamatan Bener, Purworejo dilaporkan mengalami gejala keracunan setelah mengonsumsi menu makanan program makan bergizi gratis (MBG). Terkini, petugas dari puskesmas setempat terus melakukan penyisiran dan identifikasi terhadap warga sebagai tindak lanjut kejadian itu.
Dilansir Radar Jogja (Jawa Pos Group), Camat Bener Bambang Surtianto mengatakan, gejala keracunan kali pertama dirasakan para siswa tiga hari lalu di Desa Guntur.
Namun berselang waktu jumlah penerima MBG yang mengalami keluhan kesehatan semakin bertambah. Dari hasil penelusuran dan pendataan, totalnya tercatat nyaris 300 orang. "Sementara sampai dengan siang tadi sudah ada 294 warga," jelasnya, kemarin, dikutip Selasa (22/9).
Disebutkan, para penerima MBG yang terdampak tersebar di enam desa, yakni Desa Guntur, Desa Sendangsari dan Desa Ngasinan. Selain itu, temuan kasus dugaan keracunan juga terjadi di Desa Limbangan, Desa Nglaris dan Desa Sidomukti. Gejala yang dialami warga setelah mengonsumsi menu MBG meliputi mual dan sakit perut.
Dia menjelaskan, hingga kini petugas dari kecamatan dan desa terus berkoordinasi untuk pemetaan barangkali jumlah warga terdampak terus bertambah. Warga juga diarahkan untuk segera menjalani penanganan medis ketika merasakan gejala keracunan.
"Sudah tertangani. Tidak ada yang rawat inap di puskesmas atau rumah sakit," bebernya.
Hingga kini penyebab pasti keracunan belum dapat disimpulkan. Namun demikian, petugas dari dinas terkait telah melalukan pengambilan sampel makanan sebagai bahan pemeriksaan uji laboratorium. Langkah tersebut dilakukan guna mencari tahu pasti penyebab keracunan.
Sementara itu, Pemkab Purworejo segera bergerak menanggapi laporan kejadian pasca-pemberian MBG di wilayah Kecamatan Bener. Wakil Bupati Purworejo Dion Agasi Setiabudi memimpin langsung upaya cepat penanganan dugaan kasus keracunan tersebut. Dia bersaman rombongan mengecek langsung dapur SPPG Kaliboto 2 Kecamatan Bener.
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Jawa Pos
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