Analisa Drone Emprit: Sentimen Negatif MBG Capai 76,6 Persen

JawaPos.com - Analisis Drone Emprit mengungkapkan sentimen negatif terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) cukup tinggi, mencapai 76,6 persen.

Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan, analisa tersebut dilakukan pada periode 13 Agustus hingga 14 September 2026.

Kasus keracunan yang muncul berulang menjadi pemicu utama lonjakan percakapan publik.

"Secara keseluruhan kami menangkap sekitar 233 ribu mentions," kata Ismail melalui cuitannya di platform X, dikutip Senin (21/9).

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Ismail menjabarkan, pemberitaan media online memuncak pada 3 September ketika kasus keracunan dilaporkan terjadi.

Antara lain di Sidoarjo, Rembang, Tana Toraja, Jombang, dan Agam. Sehari kemudian percakapan di X mencapai puncaknya.

Sementara itu, kanal TikTok menjadi mesin amplifikasi yang sangat kuat dengan sekitar 219,5 juta engagement.

"Dari data tersebut terlihat bahwa kasus keracunan telah berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap MBG," kata dia.

Secara keseluruhan, sentimen negatif terhadap MBG mencapai 76,6 persen, sedangkan sentimen positif berada di angka 11,8 persen.