Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Senin, 21 September 2026 | 21.10 WIB

Analisa Drone Emprit: Sentimen Negatif MBG Capai 76,6 Persen

Analisis Drone Emprit mengungkapkan sentimen negatif terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 76,6 persen. (X @ismailfahmi) - Image

Analisis Drone Emprit mengungkapkan sentimen negatif terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) mencapai 76,6 persen. (X @ismailfahmi)

JawaPos.com - Analisis Drone Emprit mengungkapkan sentimen negatif terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) cukup tinggi, mencapai 76,6 persen.

Pendiri Drone Emprit Ismail Fahmi mengatakan, analisa tersebut dilakukan pada periode 13 Agustus hingga 14 September 2026.

Kasus keracunan yang muncul berulang menjadi pemicu utama lonjakan percakapan publik.

"Secara keseluruhan kami menangkap sekitar 233 ribu mentions," kata Ismail melalui cuitannya di platform X, dikutip Senin (21/9).

Ismail menjabarkan, pemberitaan media online memuncak pada 3 September ketika kasus keracunan dilaporkan terjadi.

Antara lain di Sidoarjo, Rembang, Tana Toraja, Jombang, dan Agam. Sehari kemudian percakapan di X mencapai puncaknya.

Sementara itu, kanal TikTok menjadi mesin amplifikasi yang sangat kuat dengan sekitar 219,5 juta engagement.

"Dari data tersebut terlihat bahwa kasus keracunan telah berkembang menjadi krisis kepercayaan terhadap MBG," kata dia.

Secara keseluruhan, sentimen negatif terhadap MBG mencapai 76,6 persen, sedangkan sentimen positif berada di angka 11,8 persen.

Di platform X, proporsi sentimen negatif bahkan lebih tinggi lagi, mencapai 89 persen.

Editor: Bayu Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Baru Kerasa Malam Hari, 413 Siswa SMKN 2 Jogja Diduga Keracunan MBG - Image
Kasuistika

Baru Kerasa Malam Hari, 413 Siswa SMKN 2 Jogja Diduga Keracunan MBG

Sabtu, 19 September 2026 | 21.39 WIB

BPOM Dapat Anggaran Rp 1,9 Triliun, Sekitar Rp 509 M Khusus untuk Awasi MBG - Image
Kesehatan

BPOM Dapat Anggaran Rp 1,9 Triliun, Sekitar Rp 509 M Khusus untuk Awasi MBG

Jumat, 18 September 2026 | 22.04 WIB

Kepala BGN Sudaryono Sebut Sekolah Negeri Bisa Tolak MBG - Image
Nasional

Kepala BGN Sudaryono Sebut Sekolah Negeri Bisa Tolak MBG

Jumat, 18 September 2026 | 21.37 WIB

Terpopuler

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit - Image
1

Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit

2

Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi

3

Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu

6

Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais

7

Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi

8

Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang

9

Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie

10

Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore