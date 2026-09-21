Viral Video Guru Tolak Endus MBG: Kami Ngajar, Bukan Tukang Endus

JawaPos.com – Video seorang guru yang memprotes imbauan agar makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperiksa sebelum dikonsumsi viral di media sosial.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @reset.feeds, Senin (21/9), guru tersebut mempertanyakan imbauan kepada guru untuk mengecek makanan MBG, termasuk dengan mencium atau mengendus makanan sebelum disantap siswa.

“Ada yang bilang, ini MBG harus dicium-cium dulu, diendus-endus dulu katanya. Ada yang bilang gitu coba, ini sebanyak gini harus diendus-endus semuanya,” ujar guru tersebut dalam video.

Ia kemudian mempersoalkan beban tambahan yang muncul jika guru harus melakukan pemeriksaan makanan secara langsung sebelum kegiatan belajar mengajar.

Bahkan, guru itu mengibaratkan tugasnya yang berganti dari pengajar menjadi tukang endus MBG.

“Jadi tiba-tiba berubah fungsi guru jadi anjing pelacak sekarang. Ini berapa biji ini, kita mau ngajar bukan mau jadi tukang endus-endus MBG,” katanya.

Menurutnya, tugas tersebut dikhawatirkan mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah. “Enggak ngajar dong kalau kayak gini,” lanjutnya.

Hingga berita ini ditayangkan, video tersebut telah ditonton hingga lebih dari 392.000 kali, disukai lebih 22.000 dan menuai hingga 3.481 komentar netizen.

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono memang menginstruksikan guru untuk ikut menyantap menu MBG bersama siswa di sekolah.

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