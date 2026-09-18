Mengandung Bakteri Berbahaya, 420 Kilogram Benih Sawi Impor Asal Korea Selatan Dimusnahkan

JawaPos.com - Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Karantina Jawa Timur memusnahkan 420 kilogram benih sawi (Brassica Pekinensis) asal Korea Selatan lantaran terbukti membawa bakteri berbahaya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Jawa Timur, Hudiansyah Is Nursal, mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, ratusan kilogram benih asal Negeri Ginseng itu dinyatakan positif mengandung bakteri Pseudomonas Viridiflava.

"Pemusnahan ini adalah bentuk komitmen kami dalam melindungi sumber daya alam hayati Indonesia dari ancaman organisme pengganggu tumbuhan karantina (OPTK) yang berbahaya," tegas Hudiansyah, Jumat (18/9).

Bakteri Pseudomonas Viridiflava bukanlah ancaman sembarangan. Menurut data CABI, bakteri ini merupakan OPTK berisiko tinggi yang dapat menginfeksi jaringan vegetatif tanaman.

Baca Juga:Eks Pejabat Kemenag Ungkap Tak Ada Nama Jemaah Usulan Langsung Gus Yaqut

Jika lolos dan menyebar di areal pertanian Indonesia, bakteri ini bisa berdampak fatal pada produksi serta kualitas tanaman hortikultura lokal.

"Kami tidak akan memberi ruang toleransi bagi media pembawa yang tidak memenuhi persyaratan karantina," ujar Hudiansyah.

Karena risiko penyebarannya yang sangat cepat, metode pemusnahan yang dipilih pun tidak main-main, yakni dibakar hingga tak bersisa.

Metode pembakaran ini dipastikan menjadi cara paling efektif agar benih yang telanjur terkontaminasi bakteri tidak lagi memiliki celah untuk menyebar.