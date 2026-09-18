Korea Selatan Tegaskan Tidak Akan Terlibat dalam Perang Iran Bersama Amerika Serikat

JawaPos.com – Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menegaskan negaranya tidak akan mengerahkan pasukan atau aset militer untuk mendukung perang Amerika Serikat melawan Iran.

Dilansir dari laman The Guardian pada Jum'at (18/9), Lee mengatakan tidak akan ada pengerahan yang membuat Korea Selatan terlibat atau masuk ke dalam konflik, sekaligus menepis spekulasi mengenai kemungkinan pengiriman militer ke Timur Tengah.

Sikap tersebut disampaikan setelah Donald Trump mendesak Seoul memberikan dukungan lebih besar terhadap perang Iran dan mengkritik keterlibatan Korea Selatan yang dinilai tidak memadai.

Meski menolak keterlibatan dalam perang, Lee mengatakan pemerintahnya mempertimbangkan peran yang lebih besar dalam menjaga keamanan pelayaran di kawasan, termasuk melindungi kapal dagang, pengiriman minyak mentah, dan warga Korea Selatan.

Pemerintah Seoul sebelumnya juga mempertimbangkan kemungkinan pengerahan ke Selat Hormuz, tetapi rencana tersebut menghadapi penolakan di dalam negeri dan kini ditegaskan tidak akan digunakan untuk terlibat dalam perang.

Korea Selatan sendiri telah memiliki kehadiran angkatan laut di lepas pantai Somalia sebagai bagian dari misi antipembajakan.

Di tengah tekanan tersebut, hubungan Seoul dan Washington juga masih menghadapi pembahasan mengenai komitmen investasi Korea Selatan senilai USD 350 miliar atau sekitar Rp 6.213 triliun di sektor manufaktur Amerika Serikat.

Lee mengatakan terdapat sejumlah bagian dari kesepakatan yang sulit diterima Seoul, meskipun kedua pihak disebut semakin mendekati kesepakatan.