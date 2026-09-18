Korea Selatan tegaskan tidak akan terlibat dalam perang Iran bersama Amerika Serikat (The Guardian)
JawaPos.com – Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menegaskan negaranya tidak akan mengerahkan pasukan atau aset militer untuk mendukung perang Amerika Serikat melawan Iran.
Dilansir dari laman The Guardian pada Jum'at (18/9), Lee mengatakan tidak akan ada pengerahan yang membuat Korea Selatan terlibat atau masuk ke dalam konflik, sekaligus menepis spekulasi mengenai kemungkinan pengiriman militer ke Timur Tengah.
Sikap tersebut disampaikan setelah Donald Trump mendesak Seoul memberikan dukungan lebih besar terhadap perang Iran dan mengkritik keterlibatan Korea Selatan yang dinilai tidak memadai.
Meski menolak keterlibatan dalam perang, Lee mengatakan pemerintahnya mempertimbangkan peran yang lebih besar dalam menjaga keamanan pelayaran di kawasan, termasuk melindungi kapal dagang, pengiriman minyak mentah, dan warga Korea Selatan.
Pemerintah Seoul sebelumnya juga mempertimbangkan kemungkinan pengerahan ke Selat Hormuz, tetapi rencana tersebut menghadapi penolakan di dalam negeri dan kini ditegaskan tidak akan digunakan untuk terlibat dalam perang.
Korea Selatan sendiri telah memiliki kehadiran angkatan laut di lepas pantai Somalia sebagai bagian dari misi antipembajakan.
Di tengah tekanan tersebut, hubungan Seoul dan Washington juga masih menghadapi pembahasan mengenai komitmen investasi Korea Selatan senilai USD 350 miliar atau sekitar Rp 6.213 triliun di sektor manufaktur Amerika Serikat.
Lee mengatakan terdapat sejumlah bagian dari kesepakatan yang sulit diterima Seoul, meskipun kedua pihak disebut semakin mendekati kesepakatan.
Presiden Korea Selatan itu juga menyatakan terbuka terhadap kemungkinan pertemuan Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dalam beberapa bulan mendatang, dengan syarat berbagai faktor pendukung dapat terpenuhi.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Celtic vs Ferencvaros di Liga Europa: Kans The Hoops Permalukan Lawan di Celtic Park
Prediksi Skor FC Seoul vs Persib di ACL Two: Maung Bandung Hadapi Ujian Berat di Korea
Prediksi Skor Olympiacos vs Jagiellonia Bialystok di Liga Europa: Thrylos Amankan 3 Poin Kandang
Prediksi Skor Malaga vs Villarreal di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Siap Bombardir Tuan Rumah
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao: Duel Tim Papan Tengah LaLiga Berpotensi Berlangsung Ketat
Prediksi Skor Levante vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Los Leones Bidik Poin di Laga Tandang
Prediksi Skor Real Betis vs Getafe di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Siap Sikat Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lillestrom vs Torreense di Liga Europa: Kans Kanarifuglene Menang di Arasen Stadion
Prediksi Skor Besiktas vs Marseille di Liga Europa: Kara Kartallar Cabik-cabik Tim Tamu di Tupras
Prediksi Skor Levski Sofia vs Red Bull Salzburg di Liga Europa: Misi Die Roten Bullen Curi Poin
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022