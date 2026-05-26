Trump Desak Iran Serahkan Uranium Diperkaya ke AS, Minta Dimusnahkan di Bawah Pengawasan Internasional

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan bahwa cadangan uranium yang telah diperkaya milik Iran harus segera dimusnahkan atau diserahkan kepada Amerika Serikat untuk dihancurkan.

Pernyataan ini muncul di tengah berlanjutnya negosiasi antara Washington dan Teheran terkait program nuklir Iran.

Dalam pernyataannya di platform Truth Social, Trump menyebut uranium yang diperkaya Iran sebagai ancaman serius dan meminta proses penghancurannya dilakukan secara transparan di bawah pengawasan internasional.

"Uranium yang Diperkaya (Debu Nuklir!) akan segera diserahkan kepada Amerika Serikat untuk dibawa pulang dan dihancurkan atau, lebih disukai, bersama dan berkoordinasi dengan Republik Islam Iran, dihancurkan di tempat atau, di lokasi lain yang dapat diterima," tulis Trump dikutip via Iran International.

Pernyataan tersebut langsung mempertegas posisi keras Washington terhadap program nuklir Iran yang selama ini menjadi sumber ketegangan geopolitik di Timur Tengah.

Trump Ingin Pengawasan Internasional Trump juga menekankan bahwa proses penghancuran uranium Iran harus dilakukan di hadapan lembaga pengawas energi atom internasional. Menurutnya, langkah itu penting untuk memastikan tidak ada pelanggaran dalam implementasi kesepakatan.

Ia mengatakan proses tersebut sebaiknya dilakukan dengan pengawasan “Atomic Energy Commission, or its equivalent,” di tengah negosiasi yang masih berlangsung melalui mediator regional.

Pernyataan itu mengindikasikan bahwa Amerika Serikat tetap menginginkan mekanisme verifikasi internasional dalam setiap kesepakatan nuklir dengan Iran.