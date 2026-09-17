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Edi Yulianto
Jumat, 18 September 2026 | 02.15 WIB

Hasnur Group Kerahkan TB Hasnur 09 Dukung Operasi SAR KM Virgo Transport 8

TB Hasnur 09 ikut membantu dalam proses SAR KM Virgo Transport 8. (istimewa) - Image

TB Hasnur 09 ikut membantu dalam proses SAR KM Virgo Transport 8. (istimewa)

JawaPos.com – Hasnur Group mendukung operasi pencarian dan pertolongan KM Virgo Transport 8 di perairan Masalembo, Laut Jawa, melalui dukungan kemanusiaan dan operasional bagi keluarga korban serta pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan insiden.

Dukungan tersebut dilakukan melalui penyaluran bantuan bagi keluarga korban, relawan, dan petugas, serta pengerahan TB Hasnur 09 oleh PT Hasnur Internasional Shipping Tbk (HIS), bagian dari SBU Logistik Hasnur Group, untuk membawa kebutuhan operasional dan perlengkapan penanda lokasi bangkai kapal pada Rabu (16/9/2026).

TB Hasnur 09 bergerak dari Tambatan Jayanti menuju Pelabuhan Trisakti, Kalimantan Selatan, untuk mengambil bantuan dan perlengkapan yang dibutuhkan sebelum melanjutkan perjalanan menuju perairan Taboneo.

Armada tersebut membawa sejumlah perlengkapan untuk mendukung operasi, antara lain drum oli, lampu warna merah, bendera Merah Putih, segel 20 mm, tali sir 2 inch, serta perlengkapan lainnya untuk penandaan lokasi bangkai kapal KM Virgo Transport 8. Perlengkapan tersebut kemudian diserahkan kepada kru KRI I Gusti Ngurah Rai-332 untuk mendukung operasi bersama unsur SAR gabungan dan instansi terkait.

Presiden Direktur Hasnur Group, Jayanti Sari, mengatakan dukungan terhadap penanganan musibah dilakukan melalui koordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat di lapangan.

“Kami turut prihatin atas musibah yang terjadi dan berupaya memberikan dukungan yang dapat kami lakukan. Kami berharap bantuan ini dapat membantu kebutuhan keluarga korban maupun pihak-pihak yang masih terlibat dalam proses penanganan di lapangan,” ujar Jayanti Sari dalam keterangan tertulis.

Lebih lanjut, Komandan Lanal Banjarmasin Kolonel Laut (P) Galih Nurna Putra menjelaskan kebutuhan perlengkapan penanda lokasi tersebut disampaikan oleh KRI I Gusti Ngurah Rai-332 untuk membantu memastikan lokasi bangkai kapal tidak menjadi bahaya bagi pelayaran.

“Kami meminta bantuan TB Hasnur 09 karena ada permintaan dari KRI I Gusti Ngurah Rai untuk mengirimkan pelampung penanda atau marker dari KM Virgo Transport 8 supaya tidak menjadi bahaya navigasi. Kami meminta bantuan Hasnur Group melalui TB Hasnur 09 untuk membawa pelampung suar dan perlengkapan lainnya yang nantinya akan dipasang di titik tenggelamnya KM Virgo,” ujar Galih Nurna Putra.

Dalam perjalanan tersebut, TB Hasnur 09 juga memobilisasi satu unit life raft milik KM Virgo Transport 8 yang sebelumnya ditemukan oleh KRI I Gusti Ngurah Rai-332. Life raft tersebut dibawa dari lokasi kejadian untuk diserahkan kepada Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Banjarmasin. Selain itu, armada membawa kebutuhan pendukung bagi tim di lapangan berupa kantong jenazah dan logistik makanan.

Editor: Edi Yulianto
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