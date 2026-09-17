Kembali Terjadi, 17 Siswa dan Guru di Jepara Diduga Keracunan usai Santap MBG

JawaPos.com - Sebanyak 17 siswa dan guru dari sejumlah sekolah di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, mengalami keluhan mual, pusing, sakit perut hingga diare, diduga usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG), Rabu (16/9).

Menu MBG yang dimakan para siswa tersebut diproduksi oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Jepara Karangkebagusan.

Dilansir Radar Pati (Jawa Pos Group), para siswa dan guru yang mengalami gejala kemudian dibawa ke RS PKU Aisyiyah Jepara untuk mendapatkan penanganan medis

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Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jepara Hadi Sarwoko membenarkan kejadian tersebut.

Berdasarkan laporan awal, keluhan muncul setelah penerima manfaat mengonsumsi menu berupa nasi putih, ayam katsu, tumis kol dan wortel, tahu goreng, serta anggur merah.

“Sekitar pukul 09.45 WIB, staf SPPG mendatangi sekolah-sekolah penerima manfaat. Menarik makanan sekaligus meminta maaf kepada pihak sekolah,” ujar Hadi.

Keluhan tersebut melibatkan tiga siswa SD Negeri Karangkebagusan, 13 siswa SD Negeri Kauman, serta seorang guru TK.

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Kejadian ini menambah catatan dugaan gangguan kesehatan dalam pelaksanaan program MBG di Jepara.

Sebelumnya, pada 6 September, sebanyak 106 siswa dan 12 guru dari tiga sekolah juga mengalami keluhan serupa setelah menyantap menu MBG dari SPPG Jepara Mlonggo Sekuro 1.