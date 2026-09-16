Logo JawaPos
HomeBerita Daerah
Author avatar - Image
Dimas Choirul
Kamis, 17 September 2026 | 00.40 WIB

Hasil Lab Keluar, Ditemukan Bakteri Pada Nasi dan Bola Daging, Kasus Keracunan MBG di Sleman

SPPG Wonokerto, Kapanewon Turi/(Radar Jogja). - Image

SPPG Wonokerto, Kapanewon Turi/(Radar Jogja).

JawaPos.com - Hasil pemeriksaan laboratorium sementara dalam kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kapanewon Turi, Sleman, menemukan dua jenis bakteri pada sejumlah sampel makanan.

Dua bakteri tersebut berasal dari nasi dan bola-bola daging. Kasus tersebut terjadi setelah menu MBG yang disediakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wonokerto dibagikan kepada penerima manfaat pada Senin (7/9).

Adapun menu yang disajikan saat itu terdiri atas nasi putih, bola-bola sapi goreng, edamame, kari kol wortel, dan semangka kuning.

Dilansir Radar Jogja (Jawa Pos Group), Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Khamidah Yuliati mengatakan, pemeriksaan laboratorium menemukan bakteri Bacillus cereus pada sampel nasi yang berasal dari SPPG Wonokerto.

Bakteri yang sama juga ditemukan dalam sampel bola-bola daging goreng dari SPPG tersebut.

Sementara itu, sampel nasi yang diambil dari SMPN 3 Turi dinyatakan positif mengandung Staphylococcus aureus.

"Sementara pemeriksaan sampel bola-bola daging goreng dari SMPN 3 Turi menunjukkan negatif terhadap E. coli, S. aureus, dan B. cereus," katanya saat dihubungi, Rabu (16/9).

Kesimpulan sementara tersebut diperoleh setelah hasil laboratorium dibandingkan dengan data epidemiologi dan investigasi terhadap pangan yang dikonsumsi.

Dari seluruh temuan tersebut, Bacillus cereus saat ini menjadi bakteri yang paling mungkin berkaitan dengan kejadian keracunan.

Meski begitu, Dinas Kesehatan Sleman belum menetapkannya sebagai penyebab definitif karena masih menunggu pemeriksaan lanjutan serta penggabungan seluruh bukti.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
BGN Masih Susun Empat Regulasi di Tengah Maraknya Kasus Keracunan MBG - Image
Nasional

BGN Masih Susun Empat Regulasi di Tengah Maraknya Kasus Keracunan MBG

Rabu, 16 September 2026 | 18.43 WIB

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM - Image
Nasional

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM

Senin, 14 September 2026 | 22.06 WIB

Menko Pangan Zulhas Akui Program MBG Gagal, Anggaran Besar tapi Masalah Gak Berhenti - Image
Nasional

Menko Pangan Zulhas Akui Program MBG Gagal, Anggaran Besar tapi Masalah Gak Berhenti

Rabu, 9 September 2026 | 17.13 WIB

Terpopuler

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi - Image
1

Daftar Lengkap Korban Tenggelamnya Kapal Virgo Transport 8 yang Berhasil Dievakuasi

2

Profil Anthony Xie, Suami Audi Marissa yang Digugat Cerai: Beberapa Tahun Berkarier di Taiwan-China

3

Prediksi Skor Genoa vs Sudtirol di Coppa Italia: Grifone Berburu Gol di Stadio Ferraris

4

Profil Kanaya Whu: Vokalis MK9 Bentukan Dedi Mulyadi, Meninggal di Usia 35 Tahun

5

Prediksi Bursa Skor Shamal vs Al Ittihad di Liga Champions Asia, Peluang Tim Tamu Kuasai Tanah Arab

6

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Espanyol di Liga Spanyol: Misi Berat Emil Audero di Kandang

7

Prediksi Skor Villarreal vs Real Betis di Liga Spanyol: Duel Sengit Berpotensi Imbang

8

Sebut MBG Tak Bermasalah, Sudaryono: Yang Bikin Ramai Guru, Ortu, Wartawan, Hingga LSM

9

Prediksi Skor Reading vs Brentford di Carabao Cup: The Bees Bakal Sengat Tuan Rumah

10

Prediksi Skor Torino vs Roma di Liga Italia: Giallorossi Siap Obrak-abrik Markas Il Toro

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore