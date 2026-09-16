Hasil Lab Keluar, Ditemukan Bakteri Pada Nasi dan Bola Daging, Kasus Keracunan MBG di Sleman

JawaPos.com - Hasil pemeriksaan laboratorium sementara dalam kasus dugaan keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kapanewon Turi, Sleman, menemukan dua jenis bakteri pada sejumlah sampel makanan.

Dua bakteri tersebut berasal dari nasi dan bola-bola daging. Kasus tersebut terjadi setelah menu MBG yang disediakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Wonokerto dibagikan kepada penerima manfaat pada Senin (7/9).

Adapun menu yang disajikan saat itu terdiri atas nasi putih, bola-bola sapi goreng, edamame, kari kol wortel, dan semangka kuning.

Dilansir Radar Jogja (Jawa Pos Group), Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Khamidah Yuliati mengatakan, pemeriksaan laboratorium menemukan bakteri Bacillus cereus pada sampel nasi yang berasal dari SPPG Wonokerto.

Bakteri yang sama juga ditemukan dalam sampel bola-bola daging goreng dari SPPG tersebut.

Sementara itu, sampel nasi yang diambil dari SMPN 3 Turi dinyatakan positif mengandung Staphylococcus aureus.

"Sementara pemeriksaan sampel bola-bola daging goreng dari SMPN 3 Turi menunjukkan negatif terhadap E. coli, S. aureus, dan B. cereus," katanya saat dihubungi, Rabu (16/9).

Kesimpulan sementara tersebut diperoleh setelah hasil laboratorium dibandingkan dengan data epidemiologi dan investigasi terhadap pangan yang dikonsumsi.

Dari seluruh temuan tersebut, Bacillus cereus saat ini menjadi bakteri yang paling mungkin berkaitan dengan kejadian keracunan.