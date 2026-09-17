Olah TKP Penembakan Sopir Aris Sanda di Papua, Polisi Temukan Bukti Penting

Ilustrasi penembakan. Ardika/Antara
JawaPos.com - Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz telah melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) di lokasi penembakan sopir Aris Sanda.
Sejumlah barang bukti penting didapatkan polisi dari lokasi tersebutuntuk penyelidikan lanjutan .
Kepala Satgas Humas Operasi Damai Cartenz Kombes Yusuf Sutejo menyampaikan bahwa olah TKP dilakukan bersama-sama.
Satgas Operasi Damai Cartenz, Polres Jayawijaya, Brimob Polda Papua, dan Satgas Koops TNI Habema bekerja sama untuk mengungkap pelaku penembakan.
”Tim menemukan kendaraan yang dilaporkan berada di bibir jurang dengan kedalaman sekitar 13 meter dari bahu jalan dalam kondisi hangus terbakar. Di dalam kendaraan juga ditemukan korban dengan keadaan hangus terbakar,” kata dia pada Kamis (17/9).
Temuan itu pertama kali dilaporkan oleh Koops TNI Habema yang melaksanakan pergantian penyisiran pada Rabu (16/9).
Menurut Yusuf, pada Selasa malam (15/9), pihaknya juga sudah melakukan penyisiran namun tidak mendapati banyak temuan.
”Pada malam hari kami lakukan penyisiran. Namun karena kabut tebal, kami belum menemukan posisi dari kendaraan tersebut. Yang kami temukan hanya sisa-sisa barang milik para penumpang yang tertinggal,” terang dia.
Pasca mendapat laporan dari Koops TNI Habema, polisi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengamankan perimeter di sekitar lokasi kejadian.
”Saat olah TKP, ditemukan jenazah korban dalam kondisi hangus terbakar. Beberapa bagian tubuh korban mengalami karbonisasi. Selain itu, ditemukan satu butir selongsong amunisi laras panjang kaliber 5,56 milimeter serta satu buah tas yang berisi identitas korban,” terang dia.
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Jawa Pos
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