4 Anggota KKB Papua Tewas dalam Operasi Penindakan Satgas Damai Cartenz di Yahukimo

JawaPos.com - Satuan Tugas (Satgas) Operasi Damai Cartenz melaksanakan operasi penindakan di Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Selasa (1/9). Dalam operasi tersebut, 4 orang anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dari Batalyon Eden Sawi, Kodap XVI Yahukimo, tewas.

Berdasar informasi yang sudah dikantongi oleh Satgas Operasi Damai Cartenz, 4 anggota KKB itu adalah anak buah Wadanyon Habis Nare. Penindakan terhadap mereka berlangsung setelah aparat kepolisian menerima informasi rencana berkumpulnya anggota KKB Batalyon Eden Sawi untuk melakukan konsolidasi.

Sekitar pukul 16.35 WIT, personel Satgas Operasi Damai Cartenz yang dibantu oleh jajaran Polres Yahukimo tiba di lokasi. Saat memasuki area tersebut, mereka dihujani tembakan. Hingga terjadi kontak tembak karena tembakan peringatan diabaikan.

”Penindakan ini merupakan bagian dari penegakan hukum terhadap kelompok bersenjata yang diduga terlibat dalam sejumlah tindak pidana dan mengancam keamanan masyarakat,” kata Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Irjen Pol Faizal Ramadhani pada Rabu (2/9).

Menurut Faizal, penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sudah diperhitungkan secara terukur dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026 Kombes Yusuf Sutejo menjelaskan bahwa tindakan tersebut dilakukan setelah petugas ditembaki lebih dulu.

”Saat personel tiba di lokasi, terjadi gangguan tembakan dari kelompok yang diduga merupakan pasukan Batalyon Eden Sawi. Personel sudah memberikan tembakan peringatan, namun penembakan masih berlangsung. Sehingga kemudian dilakukan tindakan tegas dan terukur,” bebernya.

Kombes Yusuf menyebut, 4 orang yang diduga merupakan bagian dari pasukan Batalyon Eden Sawi tewas. Keempat jenazah kemudian dievakuasi ke RSUD Dekai untuk menjalani pemeriksaan serta proses identifikasi lebih lanjut. Masing-masing diketahui berinisial EH alis E, YK alias LY, dan M.

”Sementara identitas satu jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi,” imbuhnya.

Selain menemukan 4 orang meninggal dunia, tim gabungan juga mengamankan sejumlah barang bukti dalam penyisiran di sekitar lokasi kontak tembak. Yakni barang bukti 1 pucuk senjata api rakitan laras panjang, 11 butir amunisi kaliber 5,56 milimeter, serta tiga unit telepon seluler.