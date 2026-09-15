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Selasa, 15 September 2026 | 22.54 WIB

Kronologi Guru MAN 3 Nganjuk Meninggal: Bukan Dikeroyok, Siswa Menangkis Lalu Memukul Rahang

ilustrasi jenazah - Image

ilustrasi jenazah

JawaPos.com - Meninggalnya guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Nganjuk, Suaidi, 56, dipastikan bukan karena dikeroyok siswa. Namun dia sempat mendapat pukulan dari siswa di bagian rahang.

Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Jawa Timur, Sugiyo mengatakan, kejadian bermula saat sang guru tengah menggunakan toilet. Kemudian ada siswa yang menggedor-gedor pintu toilet karena menganggap yang di dalam toilet adalah temannya.

"Kan biasa anak-anak itu kan kalau ke temannya kan kadang kan teriak-teriak, nggih, mukul-mukul pintu gitu ya. Anak ketika dengan teman-temannya itu kan biasa, guyon (becanda)" ujarnya saat dikonfirmasi JawaPos.com, Selasa (15/10).

Setelah keluar dari toilet, guru asal Kediri itu pun mencari siswa yang menggedor-gedor pintu toilet tadi untuk menegurnya. 

"Setelah gurunya keluar itu, gurunya nyari. Nama anak itu dicari di kelas, kemudian ya ditegur sama gurunya," kata sugiyo.

Saat berada di luar kelas, lanjut Sugiyo, ternyata guru tersebut masih belum bisa menerima perlakuan dari siswanya. Kemudian sang guru tersebut mencoba memberikan pukulan yang kemudian ditangkis oleh anak didiknya tersebut.

"Ditangkis kemudian gurunya dipukul juga gitu. Nah, kena rahangnya, itu roboh gitu. Kemudian ditolong sama anak-anak. Jadi kalau di berita ada pengeroyokan itu nggak benar juga itu," ucap Sugiyo.

Setelah kejadian tersebut, si anak kemudian dibawa ke ruang Bimbingan dan Konseling (BK). Sementara sang guru melanjutkan mengajar ke kelas lainnya.

"Nah, di saat beliau mau mengajar kelas lain itu, muntah-muntah gitu. terus dibawa ke rumah sakit. Jadi oleh sekolah dibawa ke rumah sakit dan ternyata beliau punya tensi tinggi," terang Sugiyo.

Editor: Sabik Aji Taufan
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