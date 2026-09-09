Polisi Ungkap Kronologi Penemuan Jasad Pria di GBK Usai Unggah Pesan Perpisahan

JawaPos.com - Polsek Metro Tanah Abang mengungkap kronologi penemuan jasad seorang pria berinisial FS, 30, yang ditemukan meninggal dunia di area Plaza Utara Pintu 10 Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, pada Minggu (6/9) sekitar pukul 01.30 WIB.

Penemuan jasad ini terkuak setelah rekan korban menerima sinyal darurat (SOS) serta membaca unggahan perpisahan yang sempat viral di media sosial.

Kapolsek Metro Tanah Abang AKBP Dhimas Prasetyo membenarkan kejadian tersebut dan memastikan jasad korban ditemukan setelah dilakukan pencarian oleh teman korban dan petugas keamanan GBK.

Sinyal SOS dan Pencarian di Area GBK

Awal mula pencarian berawal saat rekan korban melihat unggahan FS di Instagram yang mengindikasikan niat untuk mengakhiri hidup. Tak lama setelah membaca unggahan tersebut, saksi 1 menerima kiriman lokasi darurat melalui fitur SOS dari jam tangan pintar (Xiaomi) milik korban.

"Berawal saksi 1 saat sedang berada di GBK membaca unggahan korban di instagram bahwa korban mau bunuh diri, setelah membaca, kemudian saksi 1 (teman korban) mendapat kiriman SOS melalui aplikasi atau Fitur Jam Xiaomi terkait lokasi korban," ujarnya, Rabu (9/9).

Rekan korban kemudian mencoba mencari keberadaan FS secara mandiri, namun tidak membuahkan hasil. Karena hilang kontak, ia mendatangi Pintu 5 GBK untuk meminta bantuan petugas keamanan.

Bersama petugas keamanan, pencarian dilanjutkan menyisir titik koordinat terakhir yang dikirimkan melalui fitur SOS. Namun, keberadaan korban masih belum ditemukan pada tahap awal penyisiran tersebut.

Ditemukan Tergeletak di Plaza Utara Pintu 10